Ruptură totală - Codrin Ștefănescu îl trimite pe Dragnea la 'prietenii din case conspirative': 'Ce decădere, cât de penibil a ajuns, ce dezamăgire'

Între Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu pare să se fi produs o ruptură definitivă. După ce Dragnea s-a delimitat de Alianța Pentru Patrie, acesta a acordat un interviul fostei sale consiliere, Anca Alexandrescu, la Realitatea TV, atacându-l dur pe Codrin Ștefăescu, unul dintre cei mai apropiați colboratori în ultimii ani. Ștefănescu, secretar general al APP, îi răspunde lui Dragnea pe Facebook, declarându-se dezamăgit de fostul său prieten și acuzându-l pe acesta că a rămas fidel unor oameni din serviciile secrete.

„Mă uit șocat, mâhnit și trist la ce debitează acum Liviu Dragnea in emisiunea Ancăi Alexandrescu. Ce decădere, cât de penibil a ajuns, ce dezamăgire.

Vreau să vă anunț clar și tranșant: nu exista nici un teatru, nu e strategie de campanie, nu e nimic. Pur și simplu m-am dezis public de acest om! Și a făcut-o cel care l-a ajutat, sprijinit și i-a stat alāturi in mod constant. Fără sa dau din casa, cum face el in mod oribil, fără sa dau detalii, spun doar atât: dacă un om corect și curajos cu mine in lupta cu sistemul a luat această hotărâre, atunci inseamnā ca este super argumentată!

Criticile și putinele înjurături venite din partea trolilor coldisti, mă lasă rece. Oricum va blochez, pentru ca întâlnesc aceleași conturi fake hastag de pe vremuri. Dacă ați ajuns să-l susțineți atât de la vedere, atunci nici silă nu pot simți. Mulțumesc insā celor care mi-au trimis mesaje clare de încurajare in ultimele zile. Oameni care semnează, nu se ascund după profiluri false. Am înțeles că am luat o decizie bună și mult așteptată.

Îmi cer scuze public, încă o dată, vouă tuturor români patrioți, că i-am mai dat o șansa acestui personaj, că am încercat să-i creez o figură de om iubitor de neam, că l-am apărat public in toate scandalurile sale. Am greșit, îmi asum, regret, am luat o decizie finală! Sper sa-mi scuzați slăbiciunea și credința ca un om se poate schimba din rāu, in unul bun.

Iar, in final, lui Liviu Dragnea: am ascultat câteva din mizeriile expuse de tine. Ignor. Cu un singur răspuns: îmi place, ca oricărui bărbat român, să beau un șpriț, o palincă, o bere, sau ce mai spui tu, dar cu prietenii! CIVILI! Români adevărați! Asta facem cu toții! Nu ca tine cu securistoizii, cu Coldea, Maior, Kovesi și alții, in case conspirative și la ordin! Asta-i una din multele diferențe dintre noi!

Fă-ți partid, muncește, incearcā sa-i convingi pe români ca trebuie sa te voteze pe tine și pe cei care îți poarta poza prin târguri, cu gândul ca vor ajunge deputati și senatori așa. Lasă APP in pace, tu și prietenii tăi din casele conspirative! APP e un partid pentru sute de mii de români care au de spus ceva, tocmai împotriva șefilor tăi!

Sper ca am fost suficient de clar”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.