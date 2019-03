Liviu Dragnea, ATAC violent la Victor Ponta: 'E mai rău decât securist. Am fost vândut la masa verde'

Liviu Dragnea lansează un atac dur la adresa lui Victor Ponta, pe care îl acuză că l-a "vândut" cu ocazia condamnării în dosarul Referendumului. Mai mult, liderul PSD anunţă că vor urma alte atacuri la preşedintele Pro România.

"Am fost condamnat pentru marea faptă de corupţie că am chemat oamenii la referendum, să-l dea jos pe Băsescu. Mi-am dat demisia. Fusesem vândut la masa verde ca să fiu cel care trebuia să fie vinovat pentru toate. Apoi am aflat de pe Facebook că unul a fugit. E mai rău decât securist. Şi o să tot vorbim în perioada asta, pentru că nu putem să lăsăm ca aceată ţară să ajungă pe mâna unor oameni care au alte interese", a declarat Dragnea, într-un eveniment PSD la Dâmboviţa.

