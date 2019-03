Liviu Dragnea, convins că mai există acoperiţi în PSD: 'A fost cel mai penetrat partid'

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă la Reșița, că mai sunt foarte puțini acoperiți în PSD și că aceștia sunt în toate formațiunile, însă PSD, fiind un partid mare și important în România, a fost mereu țința infiltrărilor.

„Da, foarte puțini. Sunt în toate partidele. La noi procesul este mult mai dur pentru că a fost cel mai penetrat partid, fiind cel mai important partid din România, indiferent dacă PSD a fost la guvernare sau în opoziție, a fos mereu ținta acestor infiltrări. Mai sunt dar mai sunt foarte puțini. Au plecat foarte mulți, au fost scoși afară foarte mulți. Asta e viața. O să ducem până la capăt această luptă pentru că este singura șansă, singura fereastră de oportunitate ca în acești ani România să se apropie de normalitate”, a afirmat Liviu Dragnea, într-o conferință de presă susținută, sâmbătă, la Reșița, potrivit Mediafax.

CITEȘTE ȘI: Mâncarea care te oboseşte! Vezi TOPUL alimentele care te lasă fără energie

Acesta a precizat că până acum PSD, „în virtutea bunului-simț”, nu a răspuns atacurilor celor care au demisionat și care denigrează partidul, însă formațiunea le va răspunde „cu vârf și îndesat”.

„O să urmeze. Am vrut să transmit un mesaj mai amplu nu numai către ei, ci și către celelalte formațiuni politice din Opoziție că până acum noi, în virtutea bunului-simț pesedist care ne-a caracterizat, de câte ori am fost înjurați, de câte ori am fost calomniați, demonizați, am zis că noi trebuie să ne ținem de treabă, să ne vedem de treaba noastră și că faptele vor vorbi pentru noi. Însă nivelul de mizerii, nivelul de violență, și nu numai verbală, la care s-a ajuns și pe care îl practică în permanență, nivelul de hăituială pe care îl practică toți, pentru că toți au în spate aceleași butoane, ne-a făcut să ne hotărâm că de aici înainte să le răspundem pe măsură, poate și mai mult. Vreau să le spun că PSD e un partid mare, unul care are forță politică pe care o utilizează pentru a face bine, dar ea are o forță politică pe care o va utiliza și pentru a răspunde. Vom răspunde și cu vârf și îndesat, nu neapărat folosind aceleași metode, dar ceea ce vom primi vom da înapoi, poate chiar dublu”, a mai spus Dragnea.

„Iar în ceea ce privește sorgintea sau cine sunt inițiatorii, cei care au conceput, cei care susțin, cei care moșesc aceste mișcări politice vor fi scoși la iveală, pentru că eu cred că românii au dreptul să știe adevărul. Au tot zburdat până acum, pe televiziuni, pe Facebook, la radio, spunând tot felul de minciuni, fără să aducă niciun fel de argumente. O să muncim. Pe lângă programul nostru guvernamental și politic, o să muncim ca să știe românii despre cine este vorba”, a completat liderul PSD.

Chestionat dacă toți acoperiții care au demisionat din PSD au plecat la Pro România, Liviu Dragnea a răspuns: „Nu toți. Categoric, nu”.

CITEȘTE ȘI: Calitatea somnului depinde de mirosul din cameră: Patru arome care asigură un somn odihnitor .