Liviu Dragnea, întrebat dacă a dat ordin să fie bătuți românii pe 10 august: 'Dacă mai susține în continuare, eu o rog să meargă la Parchet'

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a vorbit duminică, la Kanal D, despre evenimentul 10 august, negând faptul că a dat ordin să fie bătuți românii.

„Nu eram la Scroviștea în acea seară, eram la Neptun. Eram cu niște prieteni și beam niște vin rece. Ce am văzut, am văzut la televizor. Nu că nu am dat ordin, nu am vorbit cu ministrul de Interne sau cu cineva din structurile de Interne sau ale Jandarmeriei. (...) Ceea ce a spus Gabriela Firea atunci, dacă mai susține în continuare, eu o rog să meargă la Parchet și să spună lucrurile astea sau orice alt lucru, care poate să fie important, pentru că acolo au fost niște întâmplări grave. (...) Nu am cum să știu, ceea ce știu despre 10 august este la fel de mult sau la fel de puțin așa cum știți dumneavoastră. Eu am văzut doar la televizor și ce se discuta pe internet înainte și după acel eveniment. Eu nu am avut asemenea informații, mie nu îmi dădea nimeni informații nici SRI, nici Doi și-un sfert, nici Ministerul de Interne. Nici nu le am cerut”, a spus Dragnea.