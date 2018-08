Liviu Dragnea promite PRĂPĂDUL pentru ONG-uri: 'Știu că este mare deranj, dar ce să facem?'

Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune că nu înțelege "deranjul" atunci când vine vorba despre finanțarea organizațiilor neguvernamentale, susținând că acestea ar putea funcționa după aceleași reguli ca o firmă.

"Nu există premier interimar acum. Există premierul României care este plecată în concediu. Nimeni nu poate convoca guvernul prin OUG sau hotărâre de guvern. Nu există așa ceva. Ori sunt foarte nedeștepți, ori sunt foarte otrăviți și spun hai să vedem cum e cu drobul de sare, dar eu nu am o agenda ascunsă. Eu când am zis că fac ceva, fac, că iei nu mă iau în serios, dar tot mai mulți români mă iau în serios pentru că noi chiar le facem. Dar facem lucruri bune. O parte mica din societate e nemulțumită de ce am făcut. Asta e viața. Ghinion și nu o spun cu aronganță, e acea mica parte care a beneficiat de statul paralel", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Președintele social-democraților a făcut referire și la finanțările organizațiilor neguvernamentale.

"De ce ar fi sau nu s-ar folosi și pentru organizațiile neguvernamentale aceeași procedură ca pentru orice firmă. Adică de ce e un deranj să vedem de unde vin banii, mai ales dacă este vorba de bani publici. Știu că este mare deranj, dar ce să facem?", a mai spus liderul PSD.

