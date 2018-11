Liviu Dragnea şochează: Conferinţa de presă a lui Ilan Laufer, 'un incident de securitate'

După ce a afirmat că se delimitează total de afirmaţiile lui Ilan Laufer, cu privire la antisemitismul preşedintelui Iohannis, Liviu Dragnea revine cu precizări pe acest subiect.

Potrivit lui Dragnea, afirmaţiile lui Laufer nu angajează PSD. Conducerea PSD ar fi avut o discuţie în prealabil, în care s-ar fi stabilit ca Ilan Laufer să transmită un comunicat de presă. Conferinţa de presă organizată chiar în sediul PSD nu ar fi avut acceptul conducerii partidului.

"A fost un incident de securitate, ca să spun aşa. Nu se va mai întâmpla. Am avut o discuţie cu secretarul general, că eu nu admit ca în sala de conferinţe de presă să meargă cineva fără ca eu să ştiu", a precizat Dragnea, repetând faptul că declaraţiile lui Ilan Laufer au fost făcute în nume personal.

Ilan Laufer a afirmat marţi seara, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism".



"Astăzi, în anul 2018, am fost respins de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis. Aşa cum se ştie, domnul Iohannis a avut mai multe ieşiri împotriva evreilor şi declaraţii antisemite. A refuzat şi blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind pe această cale să saboteze relaţia dintre România şi Israel. Totodată, vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea şedinţei de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian şi cel român", a spus Laufer.

