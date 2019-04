Liviu Dragnea spune ce REALAȚIE are cu Viorica Dăncilă după ce premierul NU a fost de acord cu remanierea lui Tudorel Toader

Liviu Dragnea, liderul PSD, vine cu primele declarații după ce PSD a decis remanierea ministrului Justiției, Tudorel Toader, dar și înlocuirea miniștrilor Rovana Plumb și Natalia Intotero, care vor părăsi Ministerul Fondurilor Europene și respectiv Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru a deveni europarlamentari.

"Pentru faptul că au fost luate telefoane din sală, de data asta aveți informații proaste. Erau două opinii în CEX, așa cum e firesc. Una din variante să se intre cu restructurarea în Parlament și varianta de remaniere clasică, și pe asta se merge.

Cu premierul Viorica Dăncilă am aceeași ca în momentul în care am propus-o să fie prim - ministru.

Noi am avut majoritate de când am câștigat alegerile. Ne-ați tot cântat Prohodul. Noi am avut majoritate și avem și acum. S-a luat această decizie în CEX să fie remaniat guvernul", a declarat Liviu Dragnea.