Lovitură cruntă pentru români: Carnea de pasăre și de porc a înregistrat în România printre cele mai mari scumpiri din UE

România raportează a doua cea mai mare scumpire la carnea de pasăre și de porc din UE. Prețurile au crescut cu 15-21%, potrivit economica.net.

Față de anul trecut, prețul cărnii de pasăre și de porc s-au scumpit la poarta fermei cu 21% și respectiv 15%. Între statele UE, atât la porc cât și la pasăre avem a doua cea mai mare creștere de preț.

De la începutul acestui an, prețul cărnii de pasăre la poarta fermei a crescut săptămânal și s-a ajuns la un plus de 21,5% față de perioada similară a anului trecut. Mai exact, din datele Comisiei Europene, în săptămâna ce începe cu 7 februarie, prețul a ajuns la 167, 8 euro carcasa de 100 de kilograme, cu 4,6% mai mult decât luna anterioară și cu 1,4% în plus față de săptămâna anterioară. România a raportat astfel a doua cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană raportat la 2021, după Italia ( plus 50%) în contextul în care fermierii locali au cea mai ieftină carne. Față de media europeană, carnea de pasăre vândută în România este 55 de euro (25%) mai ieftină.

Cea mai scumpă carne de pasăre se comercializează în Germania – 331 de euro carcasa de 100 de kg.