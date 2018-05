Lovitură de teatru în dosarul Alinei Bica! Un milionar și-a schimbat declarația în favoarea fostei șefe DIICOT: 'Sunt o fire emotivă'

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a stabilit pe 11 iunie termenul final in procesul in care fosta sefa DIICOT, Alina Bica, este acuzata de fapte de coruptie legate de solutionarea favorabila a unui dosar al lui Horia Simu. Motivul amanarii: avocatul fostului sef al Fiscului, Serban Pop, nu s-a putut prezenta luni din motive medicale.

Este vorba de dosarul in care Alina Bica contesta o condamnare de 3 ani si 6 luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului, primita in faza de fond a procesului.In acest caz, omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la patru ani pentru cumparare de influenta, iar fostul sef al ANAF Serban Pop la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Decizia pe care Completul de 5 judecatori o va da in acest caz este definitiva.

Milionarul Horia Simu a facut luni mai multe precizari in instanta si a explicat ca isi retrage partea din declaratii potrivit carora "comisionul" ar fi ajuns la "conducerea DIICOT", informeaza ziare.com.



El si-a modificat declaratiile date la DNA si in faza de fond a procesului. "Sunt o fire emotiva, iar instanta de fond m-a intrerupt frecvent. Pana sa fiu arestat, nu eram emotiv", a explicat Horia Simu.



Acesta este cel de-al treilea dosar in care este implicata fosta sefa DIICOT si care este aproape de pronuntare. Inalta Curte a stabilit ultimul termen in dosarul ANRP pe 15 mai, iar in cazul in care este implicat Adriean Videanu, pe 11 iunie.