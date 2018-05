Lovitură DEVASTATOARE pentru Traian Băsescu: PMP NU mai are grup în Senat

Fostul președinte Traian Băsescu rămâne într-o situație absolut incredibilă. Doi senatori PMP trec la PSD, iar, pe cale de consecință grupul PMP de la Senat va fi desființat din cauza faptului că nu mai are suficienți membri.

Senatorii Ion Ganea și Talpoș Ioan-Iustin vor trece de la PMP la PSD. De altfel, trecerea lui Talpoș de la PMP la PSD a fost anunțată de liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea.

”Senatorul de Maramures Iustin Talpos s-a inscris azi in Partidul Social Democrat.

Domnul senator Talpos se alatura unei echipe politice puternice in Maramures si va activa incepand de azi in grupul PSD din Senatul Romaniei si in cadrul organizatiei PSD Baia Mare pe plan local.

Am apreciat in acesti ani activitatea domnului senator Talpos si ma bucur ca experienta sa in domeniul educatiei va putea fi folosita de catre PSD pentru proiecte concrete!

Mult succes domnule senator Iustin Talpos!

Mult succes PSD!”, arată Zetea.

Mutările celor doi senatori au fost confirmate și de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.

Pentru a avea un grup valid la Senat este nevoie de 7 senatori aleși pe aceeași listă, în ultimele alegeri parlamentare. Prin plecarea celor doi, PMP va mai avea doar 6 senatori.

