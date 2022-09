Luca Niculescu, primul invitat al noului sezon 'Nocturne', la TVR 1

Ambasador al României în Franţa timp de 6 ani, acum secretar de stat la MAE. Luca Niculescu deschide noul sezon "Nocturne" luni, de la ora 23.00, la TVR 1, alături de Marina Constantinescu.

Prima întâlnire din acest sezon este cu Luca Niculescu, fost jurnalist de radio şi televiziune, cel care ne-a reprezentat cu demnitate şi profesionalism în funcţia de ambasador al României în Franţa vreme de 6 ani şi care, astăzi, din postura de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de aderare a ţării noastre la OCDE, informează Agerpres.

„N-a fost fără emoţie întâlnirea cu Televiziunea Română, pentru că am avut ocazia să redescopăr locul în care am lucrat cu multă plăcere, acum aproape 15 ani. Am întâlnit colegi şi colege cu care am colaborat, inclusiv regizorul Aurel Badea. Marea bucurie a fost să stau de vorbă, timp de aproape o oră, cu Marina Constantinescu, o parteneră de dialog care ştie să te ghideze ca nimeni altul între diferite teme şi subiecte – de la timpul prezent, la timpuri dispărute, între istoria mare şi istoria personală, totul cu naturaleţe şi farmec", descrie Luca Niculescu revederea cu Televiziunea Română şi oamenii ei.

Dincolo de responsabilităţile copleşitoare, Luca Niculescu rămâne o persoană caldă, care şi-a păstrat acelaşi ton senin al omului de radio francofon. Cu Marina Constantinescu „la braţ", ne plimbă prin copilaria lui, prin cariera lui şi, desigur, prin cele mai frumoase locuri din capitala Franţei: „Mă bucur că nu m-am lăsat dezvrăjit de Paris. Totul acolo mi se pare minunat!", mărturiseşte invitatul.

Povestea străbunilor comercianţi (unii şcoliţi chiar la Manchester), a bunicii de la Paris, pe care a cunoscut-o abia după Revoluţia din 1989, a „titlului" oferit complice de propria familie, unul cu rezonanţă regală şi care trebuia ferit de urechile comuniştilor, cel de Luca al V-lea şi multe alte amintiri fac din invitatul „Nocturnelor", după cum el însuşi recunoaşte, „un om norocos".

Şi legătura sa cu spiritismul reprezintă un alt bun prilej de aduceri aminte şi amuzament. Însă, cel mai bine, vă invităm să pornim şi noi, luni seara, de la ora 23.00, în această călătorie ghidată de Marina Constantinescu, prin locuri şi timpuri epice.​