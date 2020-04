Ludovic Orban a anunțat o NOUĂ ORDONANȚĂ MILITARĂ: 'Va fi prezentată azi. Este în forma finală'

Ludovic Orban a anunțat, după ședința de la sediul MAI, că va fi emisă, în cursul acestei zile, o nouă Ordonanță Militară, cea dea șaptea, de la decretarea stării de urgență.

”Avem şedinţe operative în mod constant, am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru noua ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la Ministerul Afacerilor Interne în cursul zilei de astăzi. Vă vor fi prezentate măsurile. E aproape în forma finală ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, capacitatea de carantinare, am stabilit măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primească pacienţi infectaţi cu COVID.”, a declarat Ludovic Orban.

Conținutul Ordonanței Militare va fi anunțată la ora 14:00.