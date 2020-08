Ludovic Orban anunță o echipă între PNL și USR-PLUS - Suntem oameni serioşi, oameni care trăiesc cu picioarele pe pământ, oameni cu şapte ani de acasă

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seară, la lansarea candidaturii lui Cristian Băcanu pentru Primăria Sectorului 5, că PNL şi USR-PLUS au format o echipă. ”Suntem oameni serioşi, oameni care trăiesc cu picioarele pe pământ, oameni cu şapte ani de acasă, oameni care îşi doresc din tot sufletul să schimbe lucrurile în bine în Bucureşti şi în fiecare sector al Bucureştiului”, a spus el. Orban a afirmat că şi în Sectorul 5 se poate să existe o administraţie cinstită, corectă, profesionistă. ”Sectorul 5 are găuri negre care nu mai pot fi tolerate”, a susţinut premierul.

”Acum trei luni de zile, actualul primar îmi interzicea să intru în Sectorul 5. Să ştiţi că o să se îmtâmple şi dumneavoastră. Primarul Sectorului 5 îmi interzicea să intru în sector, ca şi când era moşia dânsului. Este în firea PSD să ne înlăture om cu om din raza lor de vedere pentru a-şi face interesele şi pentru a se comporta arogant, aşa cum îi cunoaşteţi. (….) Diferenţa pe care noi o propunem este colosală. Candidatul PNL, susţinut de Alianţa USR-PLUS, este candidatul care şi-a construit într-adevăr o carieră (…) pe munca lui. Asta nu înţelege PSD, este în firea PSD să se caţere, să ajungă sus, ca să se folosească de bani publici ca şi când ar fi ai lor. Putem să facem o schimbare în Sectorul 5”, a spus Violeta Alexandru, preşedintele PNL Bucureşti, miercuri seară, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cristian Băcanu pentru Primăria Sectorului 5.

Ea a afirmat că Bucureştiul şi Sectorul 5 reprezintă ”un caz emblemă, este confiscat în acest moment de găştile PSD-iste care au pierdut legătura cu cetăţenii acestui oraş”.

”Se poate ca în Sectorul 5 să existe o administraţie cinstită, o administraţie corectă, o administraţie profesionistă care să fie dedicate dezvoltării sectorului. (…) Sectorul 5 are găuri negre care nu mai pot fi tolerate, are zone industrial abandonate, are o mulţime de zone unde calitatea vieţii… blocuri cum erau pe vremuri, de confort 3, în care oamenii nici măcar nu sunt conectaţi la electricitate. Sectorul 5 are nevoie de o altă abordare a activităţii administraţiei. Administraţia nu trebuie să se mulţumească să dea pachete şi ajutoare, tebuie să ofere un ajutor efectiv pentru fiecare familie, trebuie să ofere condiţii de acces egal la educaţie pentru fiecare copil din Sectorul 5, administraţia Sectorului 5 trebuie să dezvolte economic Sectorul 5, să creeze oportunităţi pentru o viaţă mai bună şi pentru câştiguri mai bune în Sectorul 5. Am format o echipă, PNL împreună cu colegii de la USR-PLUS. Suntem oameni serioşi, oameni care trăiesc cu picioarele pe pământ, oameni cu şapte ani de acasă, oameni care îşi doresc din tot sufletul să schimbe lucrurile în bine în Bucureşti şi în fiecare sector al Bucureştiului”, a spus, la rândul său, liderul PNL, premierul Ludovic Orban.

Orban a afirmat că Băcanu I s-a părut ”un apărător al cauzelor juste, un om care şi-a pus cunoaşterea, inteligenţa, priceperea, apărând de multe ori oameni fără putere, susţinând cauze în care nu a avut nimic de câştigat în plan personal, ci pur şi simplu susţinând cauze de interes public sau cauza unor oameni nedreptăţiţi de către cei care deţin puterea”.

”Acum trei ani de zile am intrat în politică obosit să văd că, deşi lumea mea arăta bine, lumea unui profesionist care în fiecare zi se ducea la instanţă, la birou, lumea din jurul meu nu arăta deloc aşa cum trebuia. România la mometul respectiv era guvernată despotic, haotic, iar Bucureştiul n-avea orizont. Pentru că doamna Firea şi cu domnul Florea şi alţii ca ei îi minţiseră pe oameni şi ajunseseră să preia frâiele acestui oraş. Ce vreau eu să vă propun astăzi dvs este să vă spun adevărul. Vreau să să spun doar adevărul, şi anume că lucrurile se pot schimba, că destinul Sectorului 5 se poate schimba”, a declarat Cristian Băcanu, candidatul pentru Primăria Sectorului 5.

El a spus că propune cinci priorităţi pentru Sectorul 5, vorbind despre curăţenie, spaţii verzi, investiţii, parcări, debirocratizare şi digitizare.