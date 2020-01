Ludovic Orban apreciază eliminarea pensiilor speciale 'un lucru foarte bun': 'O sesizare a ICCJ este constituțională'

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că este 'un lucru foarte bun' că proiectul PNL de eliminare a pensiilor speciale a fost adoptat şi că este dreptul constituţional al Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie de a sesiza Curtea Constituţională în privinţa eliminării pensiilor magistraţilor.

"În ceea ce ne priveşte pe noi, suntem extrem de consecvenţi, am susţinut sistematic că pensiile trebuie calculate în baza principiului contributivităţii, singura excepţie pe care o acceptăm de la aplicarea principiului contributivităţii este stabilită de pensiile de serviciu ale cadrelor militare. Am înaintat un proiect de lege, s-a adoptat. Asta ne-am angajat, asta am făcut", a afirmat Orban la Parlament, potrivit Agerpres.

Întrebat despre faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie analizează dacă va sesiza CCR cu privire la pensiile magistraţilor, Orban a spus: "Sunt prevederi constituţionale care permit unor autorităţi ale statului de a declanşa controlul de constituţionalitate. Atât timp cât au dreptul constituţional, nu am ce să comentez asupra faptului că îşi exercită acest drept constituţional".

Premierul a mai spus, în legătură cu faptul că proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ar putea fi declarat neconstituţional, că el consideră că este un lucru foarte bun că proiectul PNL a fost adoptat şi nu are de unde să ştie ce decizie va da CCR.

"În ceea ce mă priveşte, consider că este un lucru foarte bun că un proiect al PNL care reprezintă extrem de serios opţiunile oamenilor, care vor să fie dreptate în sistemul de pensii, a fost aprobat. (...) Şi dacă declară CCR ceva, eu nu am de unde ştii ce decizie va da CCR. Eu ştiu ce probleme trebuie rezolvate în societatea românească şi datoria mea ca premier este să găsesc toate soluţiile posibile pentru a rezolva problemele care aşteaptă să fie rezolvate. Vom găsi soluţii pentru fiecare situaţie", a adăugat Ludovic Orban.

El a menţionat că Guvernul are în analiză situaţia pensiilor.

"Suntem în analiză. Avem în analiză. Am spus că în privinţa pensiilor, în ceea ce priveşte angajamentul Guvernului este acela de a realiza analize serioase, studii comparative cu alte sisteme de pensii din ţări europene, de a face studii de impact, de a face o prognoză privind evoluţia sistemului public de pensii şi a celorlalte componente pe termen lung, nu putem să venim rapid cu o soluţie care să reglementeze în ansamblu situaţia pensiilor. Sigur că anumite decizii trebuie luate", a arătat premierul.

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale, cu 247 voturi 'pentru', niciun vot 'împotrivă' şi 21 de abţineri. Proiectul prevede eliminarea pensiilor speciale, cu excepţia pensiilor militarilor.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Alina Corbu, a convocat, miercuri, Secţiile Unite pentru a se stabili dacă se impune sesizarea Curţii Constituţionale pe tema pensiilor speciale ale magistraţilor.