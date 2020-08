Ludovic Orban, despre Spitalul Regional de Urgenţă Braşov: 'va fi pe lista obiectivelor pentru care o să cerem finanţare europeană'

Guvernul a luat decizia ca spitalul care urmează să fie construit la Braşov să fie inclus pe lista obiectivelor pentru care se va cere Comisiei Europene finanţarea prin Facilitatea pentru Rezilienţă şi Recuperare, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban.

"Pot să vă spun despre proiectul Spitalului din Braşov (Spitalul Regional de Urgenţă Braşov - n.r.) că am luat decizia să fie inclus pe lista obiectivelor pe care o să cerem finanţarea din Facilitatea de Rezilienţă şi Recuperare. După cum bine ştiţi, Comisia Europeană şi Consiliul European au luat decizia de a aproba această finanţare către statele membre UE, România beneficiază de o finanţare consistentă, sub formă de granturi sau sub formă de împrumut, de peste 30 de miliarde de euro, o parte importantă a acestei alocări, care va fi acordată României, se va duce spre Sănătate şi intenţionăm să finanţăm cât mai multe obiective de investiţii în domeniul sănătăţii, printre care, în mod evident, va figura pe solicitarea noastră către Comisia Europeană şi finanţarea spitalului care se va construi în Braşov, un spital ultramodern", a spus Orban, aflat într-o vizită de lucru la Braşov, conform agerpres.ro

El a precizat şi alte obiective de investiţii avute în vedere de Guvern în judeţul Braşov.



"Am venit să inaugurăm Secţia modulară realizată de Consiliul Judeţean, în curtea Spitalului Judeţean, după un proiect făcut de Asociaţia 'Dăruieşte Viaţă!', cărora le mulţumim pentru implicare (...). Înzestrarea a fost făcută cu susţinerea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerului Sănătăţii", a arătat Orban.



Premierul a menţionat că discuţiile cu autorităţile locale au vizat şi proiectul Sălii polivalente.



"Proiectul este iniţiat de Primăria Municipiului Braşov, a fost trimisă documentaţia tehnico-economică la Compania Naţională de Investiţii. Această documentaţie tehnico-economică, care cuprinde şi proiectul tehnic, este în curs de avizare în cadrul Consiliului tehnico-economic al ministerului şi în cadrul Consiliului tehnico-economic interministerial, urmând ca în decurs de maxim 2 săptămâni să fie adoptaţi indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţii, să intre la finanţare şi să demarăm procedura de licitaţie pentru construcţia Sălii polivalente şi a întregului spaţiu aferent de pe locaţia fostului stadion municipal", a precizat Orban.



Şeful Guvernului a menţionat că a discutat cu primarul Braşovului, George Scripcaru, şi despre transferul Clubului sportiv şcolar 'Braşovia' din subordinea Ministerului Educaţiei în cea a Consiliului Municipal Braşov pentru că este prevăzut în planul de investiţii.



"Cu această subordonare, (...) poate beneficia de o atenţie mai mare, de o administrare mai bună şi de investiţii mai eficiente", a mai spus Orban.



Premierul este însoţit în vizita pe care o efectuează la mai multe obiective de investiţii din judeţul Braşov de miniştrii Ion Ştefan, Nelu Tătaru şi Lucian Bode.