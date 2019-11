Ludovic Orban îl liniștește pe Rareș Bogdan și îi explică de ce nu a făcut EXECUȚIILE cerute: 'Îi batem cu prefecţii lor şi îi batem de le sună apa în cap'

Rareș Bogdan anunțat, înainte de învestirea guvernului PNL, că în maximum 48 de ore de la preluarea puterii, noul premier va schimba toți prefecții și subprefecții. Guvernul va opera schimbări la nivelul prefecţilor şi subprefecţilor, a anunţat, vineri, premierul Ludovic Orban, care a subliniat că orice Cabinet are dreptul de a-şi alege proprii reprezentanţi în teritoriu.

"Îi vom schimba, dar nu am vrut să-i schimbăm să nu se spună că vrem să afectăm procesul electoral, ei pregătiseră procesul electoral şi i-am lăsat să-şi îndeplinească atribuţiile, astfel încât să fie alegeri corecte şi să nu existe niciun fel de problemă. Acum i-am lăsat pe prefecţi să organizeze alegerile, că dacă ne apucam să schimbăm prefecţii, imediat ne-ar fi acuzat (...). Îi batem cu prefecţii lor şi îi batem de le sună apa în cap cu prefecţii lor. Sigur, prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, orice Guvern are dreptul de a-şi alege proprii reprezentanţi în teritoriu", a declarat Orban.

Întrebat dacă se va merge cu schimbări şi la celelalte servicii deconcentrate, premierul a spus: "Cine nu-şi face treaba poată să-şi facă bagajele deja", informează agerpres.ro.

"Să nu-şi imagineze cineva că dacă a câştigat un concurs (...) pe vremea PSD-ului mă poate împiedica cineva să-l schimb din funcţie dacă nu e bun şi dacă nu-şi face treaba. Astea sunt vise, nu...", a completat Orban.

El a precizat că evaluarea se va face în mod obiectiv: "După activitate, în mod obiectiv, după ce trebuie să realizeze şi după măsura în care-şi îndeplinesc obiectivele care le sunt stabilite".

"La mulţi, din păcate, trebuie să le evaluăm şi activitatea din trecut, că au făcut atâtea prostii la comandă politică, încât, deja, ar fi trebuit să-şi facă bagajele singuri, dar o să discutăm caz cu caz când voi mai veni prin judeţe. E vorba de mulţi, deci, s-a schimbat atitudinea, aici toată lumea trebuie să înţeleagă că un om care girează o funcţie publică trebuie să fie în slujba contribuabilului, în slujba plătitorului de taxe, în slujba cetăţeanului român şi trebuie să-şi îndeplinească toate obiectivele care-i sunt stabilite şi, în mod evident, să şi le îndeplinească oferind servicii de calitate, prompte, către cetăţeni. Simplu, nu e nimic complicat. Criteriile de evaluare a activităţii sunt în funcţie de măsura în care-şi ating obiectivele şi derulează procedurile, furnizează serviciile, de calitate sau nu", a explicat prim-ministrul.

