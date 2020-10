Ludovic Orban: Nu pot să cred că Arafat s-ar apuca să intre în politică / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seară, la B1tv, că nu crede că șeful DSU Raed Arafat ar intra în politică, după ce medicii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel vor candida pentru PSD la parlamentare.

Întrebat dacă are vreun semnal că Raed Arafat va intra și el în politică, Ludovic Orban a răspuns:

„Nu. Am avut o colaborare deosebit de buna cu dl secretar de stat Raed Arafat, o colaborare foarte buna si nu pot sa cred ca ar putea acum sa se apuce sa intre in politica in conditiile in care e nevoie de fiecare om cu experienta pentru a putea opri raspandirea virusului”.