Ludovic Orban: Nu vrem să creștem nicio taxă, niciun impozit / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a declarat marți, în contextul crizei economice și a legilor adoptate în Parlament care implică cheltuieli bugetare suplimentare, că nu vrea să mărească taxe și impozite.

„Nu am majorat nicio taxa si niciun impozit. Am eliminat supraaciza pe combustibil, motiv pentru care a scazut pretul la pompa la benzina si motorina. Am liberalizat piata gazului, a scazut pretul la gaz. Nu ne dorim cresterea niciunei taxe si a niciunui impozit. Ca atare pilonul nostru de dezvoltare e o crestere bazata pe investitii”, a declarat Ludovic Orban.