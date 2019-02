Ludovic Orban, solicitare de urgenţă pentru Guvern, după raportul dezastruos al Comisiei Europene cu privire la România

Președintele PNL Ludovic Orban a solicitat, din nou, Guvernului să abroge OUG 114/2018 care introduce măsuri fiscale, inclusiv „taxa pe lăcomie” pentru bănci, precizând că experții europeni atrag atenția că investițiile private ar putea fi reduse.

„Experții europeni atrag atenția că investițiile private ar putea fi reduse, pentru că nerealizarea proiecțiilor bugetare inițiale ale Guvernului în 2018 ar putea duce la noi taxe și impozite în acest an, iar absența unui buget pentru 2019 provoacă și mai multă incertitudine și stabilitate, adică exact ceea ce se întâmplă astăzi în România. PNL revine cu un mesaj categoric către Guvern: Abrogați OUG 114”, a afirmat Ludovic Orban, vineri, într-o conferință de presă, potrivit Mediafax.

Liderul liberal a amintit de raportul Comisiei Europene, în cadrul mecanismului din semestrul european, care atrage atenția asupra prevederilor din OUG 114. Orban a reproșat Guvernului că nu a făcut public acest document al CE.

„În cadrul mecanismului din semestrul european, Comisia Europeană elaborează un raport anual privitor la economia fiecărei țări din UE. M-aș fi așteptat din partea Guvernului să facă public draftul de raport pe care l-a primit și la care trebuie să formuleze observații, evident că acest lucru nu s-a întâmplat și evident că toate observațiile critice care sunt cuprinse în acest raport privind România, privind măsurile guvernamentale, în special în domeniul economic, au fost trecute sub tăcere. Noi am obținut acest draft de raport care are o parte consistentă privitoare la măsurile aberante cuprinse în OUG 114. Experții europeni critică în termeni extrem de duri prevederile OUG 114 adoptată fără dezbatere publică, fără niciun avertisment la finalul anului trecut”, a conchis Orban.

Referitor la acest act normativ al Executivului, Orban, a anunțat că va trimite, săptămâna viitoare, Comisiei Europene un material informativ despre OUG 114/2018 privind unele măsuri fiscale, printre care introducerea „taxei pe lăcomie” pentru bănci.

În replică, social-democrații i-au acuzat pe Ludovic Orban și pe liberali, marți pe Facebook, că au devenit oficial „avocații băncilor” care ani de zile au luat bani din buzunarele românilor, reproșând PNL că „în mod rușinos” au cerut Comisiei Europene să elimine taxa pe lăcomie.

Guvernul a adoptat pe 21 decembrie OUG privind măsurile fiscale, numită și OUG privind „taxa pe lăcomie”.

Principalele prevederi: Prețul la gaze și energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; mișcorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% și majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

