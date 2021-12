Ludovic Orban CRITICĂ bugetul de stat pe 2022: Unul nerealist, supraestimează veniturile şi este într-un fel făcut ca să dea bine

Bugetul de stat pe 2022 este neserios şi a fost făcut fără nici un fel de dezbatere publică şi parlamentară, declară la RFI fondatorul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban. Legea bugetului a fost votată de Parlament şi contestată apoi de USR la Curtea Constituţională. Documentul se bazează pe o creştere economică de 4,6% şi pe un deficit de şase procente, anunță news.ro.

"Noi am avut câteva amendamente de substanţă şi am fost neplăcut surprins de faptul că parlamentarii PNL nu le-au votat, pentru că amendamentele pe care le-am depus sunt conforme programului de guvernare şi programului electoral din decembrie 2020: alocarea a 3 miliarde pentru Măsura 3, granturi pentru investiţii, care e o restanţă a Guvernului, practic, s-au derulat primele două Măsuri şi granturile pentru investiţii nu au fost deblocate; (...) de asemenea, ca urmare a faptului că în PNRR nu s-au aprobat finanţările pentru lucrările de irigaţii, am solicitat suplimentarea cu 1,5 miliarde a bugetului Ministerului Agriculturii pentru investiţii în refacerea sistemelor de irigaţii, nici acest amendament nu a fost acceptat; de asemenea, am solicitat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării pentru proiecte de infrastructură locală", afirmă Orban.

În opinia sa, "este un buget nerealist, care supraestimează veniturile şi care este într-un fel făcut ca să dea bine şi ca să rezolve diferitele probleme din cadrul coaliţiei. Acest buget se va vedea în execuţia lui că nu este un buget construit serios, a fost făcut pe repede înainte, fără nici un fel de dezbatere publică şi fără nici un fel de dezbatere parlamentară".