Luna mai este luna promovării economiei sociale (ANOFM)

Instituţia menţionează că economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, precum şi condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare.Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale.Pentru îndeplinirea acestor obiective, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.Principiile pe care se bazează economia socială sunt: prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; solidaritate şi responsabilitate colectivă; convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi; control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independentă faţă de autorităţile publice; alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor; proces decizional transparent şi responsabil în interesul colectivităţii pe care o deserveşte.Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/şi a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare şi de certificare sunt oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv Agenţia Municipală Bucureşti. Compartimentele de economie socială din cadrul agenţiilor teritoriale informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie.Lista persoanelor responsabile din cadrul compartimentelor de economie socială din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/ Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi datele de contact este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro in cadrul secţiunii "Persoane juridice/Economie socială".Procesul de atestare şi certificare a debutat în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2022 au fost acordate 2.595 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) şi 180 de certificate de întreprindere socială de inserţie (ÎSI)/marcă socială. În perioada 2017-2022, au fost retrase, conform prevederilor legale, 81 de atestate de IS şi 7 mărci sociale.În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul instituţiilor subordonate, derulează acţiuni la nivel naţional în vederea promovării drepturilor şi obligaţiilor entităţilor de economie socială atestate şi certificate, după caz, modificărilor aduse cadrului legal prin OUG nr. 33/2022, precum şi creşterii gradului de implicare a autorităţilor locale în susţinerea domeniului economiei sociale.