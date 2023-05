'Luptă la înălțime' între China și SUA - Incident în Marea Chinei, între un avion de vânătoare chinez şi un avion de recunoaştere american

Guvernul chinez a acuzat miercuri Statele Unite de "provocare" după un incident între un avion de vânătoare chinez şi un avion de recunoaştere american care zbura deasupra Mării Chinei de Sud, relatează AFP, potrivit news.ro.

"Un avion de recunoaştere american RC-135 a pătruns în mod deliberat în zona noastră de antrenament pentru a efectua operaţiuni de recunoaştere", a declarat Zhang Nandong, purtător de cuvânt al armatei chineze, într-un comunicat.

China a trimis avioane pentru a urmări şi monitoriza aeronava americană "în conformitate cu legile şi reglementările", potrivit Beijingului. "Aceste manevre provocatoare şi periculoase sunt sursa problemelor de securitate maritimă", a comentat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe, adăugând că "Statele Unite ar trebui să înceteze imediat aceste provocări periculoase".

Armata americană a declarat marţi că un pilot de vânătoare chinez a efectuat o "manevră agresivă nejustificată" în apropierea unui avion de recunoaştere militar american care opera deasupra Mării Chinei de Sud.

Incidentul a avut loc pe fondul unor tensiuni deja ridicate între Beijing şi Washington în legătură cu probleme precum Taiwanul şi survolarea teritoriului american de către un balon chinezesc, la începutul acestui an.

"Trimiterea frecventă de către Statele Unite a unor nave şi avioane pe o perioadă lungă de timp pentru a supraveghea îndeaproape China subminează grav suveranitatea şi securitatea naţională a Chinei", a declarat miercuri Mao Ning. "China va continua să ia măsurile necesare pentru a-şi proteja ferm suveranitatea şi securitatea", a subliniat ea.

Potrivit Comandamentului Indo-Pacific al armatei americane (INDOPACOM), vinerea trecută, avionul chinez a zburat "direct în faţă şi la 120 de metri de botul aeronavei RC-135, obligând avionul american să zboare prin turbulenţe în urma sa".

RC-135 efectua "operaţiuni de rutină în condiţii de siguranţă deasupra Mării Chinei de Sud şi în spaţiul aerian internaţional, în conformitate cu legislaţia internaţională", a precizat INDOPACOM.

Imaginile făcute publice arată un avion de vânătoare trecând pe lângă un avion american, care poate fi văzut zguduindu-se din cauza turbulenţelor provocate de trecerea celeilalte aeronave.

Un oficial militar american de rang înalt, care a vorbit sub protecţia anonimatului, a declarat că există "o creştere alarmantă a numărului de interceptări aeriene riscante şi de confruntări pe mare" implicând avioane şi nave chinezeşti.

Astfel de acte "pot crea un incident periculos sau o eroare de calcul", a subliniat el.

"Nu considerăm că (aceste interceptări) sunt efectuate de piloţi care operează în mod independent", a declarat oficialul american. "Credem că acest lucru face parte dintr-un model repetat mai amplu", a spus el.

Un incident similar între un avion de vânătoare chinez şi un RC-135 a avut loc în decembrie, forţând aeronava americană să "efectueze manevre pentru a evita o coliziune", a anunţat la vremea respectivă IndoPacom.

În acest context, Pentagonul a anunţat luni că Beijingul a declinat invitaţia lansată de Statele Unite pentru o întâlnire în această săptămână, la Singapore, între secretarul american al apărării, Lloyd Austin, şi omologul său chinez, Li Shangfu. Dar, potrivit înaltului oficial american, acest aspect şi ultimul incident din Marea Chinei de Sud nu au nicio legătură.

Întrebat miercuri, Ministerul chinez al Apărării nu a confirmat, dar nici nu a negat că invitaţia a fost refuzată. Beijingul "acordă o mare importanţă dezvoltării relaţiilor militare dintre China şi Statele Unite şi comunicării la toate nivelurile", a declarat Tan Kefei, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-un comunicat.

Washingtonul este "pe deplin responsabil pentru dificultăţile actuale în schimburile dintre cele două armate", a adăugat el. "Pe de o parte, Statele Unite continuă să spună că doresc să consolideze comunicarea, dar, pe de altă parte, ignoră preocupările Chinei şi creează în mod artificial obstacole, afectând grav încrederea reciprocă dintre cele două armate", a reproşat Beijingul.

Lloyd Austin şi alţi oficiali americani depun eforturi pentru a consolida alianţele Statelor Unite în Asia pentru a contracara acţiunile Chinei în regiune, deşi ambele părţi au jucat uneori şi rolul de calmare a tensiunilor.

Consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, s-a întâlnit cu şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, la Viena, în luna mai, iar preşedintele american Joe Biden a declarat recent că relaţiile dintre Washington şi Beijing ar urma "foarte curând" să se detensioneze.

