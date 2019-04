Macron le transmite 'vestelor galbene' că le-a înţeles îngrijorările dar va menţine direcţia reformelor

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a susţinut joi seară prima conferinţă de presă din mandatul său, în care a afirmat că a înţeles preocupările societăţii şi ale protestatarilor din mişcarea ''vestelor galbene'', dar va menţine cursul reformelor, promiţând totuşi şi unele reduceri de taxe, potrivit AFP, dpa şi Reuters, citate de Agerpres.

''Am auzit, am înţeles, am simţit deplin ceea ce ei trăiesc (...) Dar transformările indispensabile pentru ţara noastră nu trebuie oprite'', a spus Macron la conferinţa de presă pe care a convocat-o după ce lunea trecută, imediat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame, şi-a anulat sine die un discurs în care urma să anunţe concluziile sale în urma ''marii dezbateri naţionale'' pe care a lansat-o în încercarea de a calma protestele ''vestelor galbene''.Totuşi, venind în întâmpinarea revendicărilor protestatarilor care acuză scăderea puterii de cumpărare şi ''injustiţia fiscală'', el a promis o scădere semnificativă a impozitului pe venit şi o indexare cu rata inflaţiei a pensiilor mai mici de 2000 de euro începând cu 1 ianuarie 2020. Însă a menţionat că, pentru a putea fi susţinute aceste măsuri, este nevoie să se ''muncească mai mult'', şi anume ca angajaţii să contribuie o perioadă mai îndelungată la sistemul de asigurări sociale înainte de a se pensiona. Tot pentru susţinerea măsurilor promise, el a vorbit despre nevoia reducerii cheltuielilor publice. Însă a exclus reintroducerea taxei pe bogăţie, pe care guvernul său a eliminat-o.În ce priveşte deficitul democratic reclamat de manifestanţii care din luna noiembrie protestează în fiecare sâmbătă, şeful statului francez a promis o modificare a legislaţiei privind organizarea referendumurilor, astfel încât parlamentul să fie sesizat pentru convocarea unui referendum dacă sunt adunate un milion de semnături ale cetăţenilor, faţă de 10% din corpul electoral, cât prevede actuala legislaţie, procent care înseamnă câteva milioane de semnături.El a confirmat în faţa presei că va susţine desfiinţarea Şcolii Naţionale de Administraţie a Franţei (Ecole Naţionale d'Administration - ENA), instituţia de învăţământ unde sunt formate elitele din administraţie şi politică şi unde a studiat inclusiv Emmanuel Macron.De asemenea, Macron a înăsprit tonul faţă de migraţie, afirmând că doreşte ca în fiecare an să existe o dezbatere pe această temă în parlamentul francez şi a promis că va depune eforturi în interiorul UE pentru o mai bună coordonare privind migraţia şi controlul frontierelor.''Pentru a fi deschis, este nevoie şi de limite; pentru a primi pe cineva, ai nevoie de casă, aşadar şi de frontiere'', a indicat liderul de la Elysee.El a estimat în acest context că este nevoie de schimbări şi în privinţa spaţiului Schengen, chiar dacă acestea ar presupune reducerea facilităţilor sale ori a numărului statelor membre ale acestui spaţiu de liberă circulaţie.Macron a susţinut de asemenea caracterul laic al statului francez şi a promis că va fi ''necruţător'' cu cei care ar dori să impună un ''islam politic''.Printre alte promisiuni regăsite în intervenţia sa se numără realizarea unei reforme constituţionale pentru o descentralizare ''diferenţiată'' şi reducerea numărului de parlamentari.