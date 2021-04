Mads Mikkelsen va juca alături de Harrison Ford în Indiana Jones 5

Actorul danez Mads Mikkelsen, cunoscut din „The Hunt” şi „Another Round”, va juca alături de Harrison Ford şi de Phoebe Waller-Bridge în „Indiana Jones 5”, regizat de James Mangold, potrivit news.ro

Mangold a preluat regia acestui film de la Steven Spielberg, care a semnat primele patru lungmetraje din franciză. Spielberg va fi producător al „Indiana Jones 5” împreună cu Kathleen Kennedy, Frank Marshall şi Simon Emanuel.

Ford, în vârstă de 78 de ani, îşi reia rolul de arheolog aventurier, însă nu este clar ce partitură va interpreta Mikkelsen, detalii despre acţiunea filmului nefiind divulgate încă.

Citește și: BREAKING Sorina Pintea pierde PRIMUL MECI cu DNA

„Indiana Jones 5” a fost amânat de mai multe ori. Momentan, este programat să fie lansat în cinematografe pe 29 iulie 2022, la mai mult de patru decenii de la debutul „Raiders of the Lost Ark” în 1981. I-au urmat „Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984) şi „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989). Cel mai recent, „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008), a avut un succes uriaş, cu încasări de 790 de milioane de dolari.

Mikkelsen a mai făcut parte din distribuţia „Casino Royale”, „Rogue One: A Star Wars Story” şi „Doctor Strange”. Urmează să joace în „Fantastic Beasts 3”, unde l-a înlocuit pe Johnny Depp. Cel mai recent film al său, „Another Round/ Druk”, regizat de Thomas Vinterberg, a primit două nominalizări la Oscar 2021, pentru cel mai bun lungmetraj internaţional şi cel mai bun regizor.