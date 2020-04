Mafia lemnului n-a auzit de Starea de Urgenţă. Se taie pădurile României sub ochii lui Alexe

Printr-o succesiune de ordonanţe militare şi OUG-uri emise de Guvernul PNL, românii sunt obligaţi să stea acasă pentru micşora efectele dezastruoase ale pandemiei de coronavirus care face ravagii în întreaga lume. Măsurile nu par să aibă însă niciun efect asupra mafiei lemnului, care îşi face de cap mai mult ca oricând sub oblăduirea ministrului Mediului, Costel Alexe.

Astfel, pădurea Dobrovăţ de lângă Iaşi a fost lichidată în doar câteva zile în a doua jumătate a lunii martie cu largul concurs al Direcţiei Silvice şi a responsabililor din Ministerul Mediului. Sub pretextul regenerării, s-au tăiat, în doar câteva zile, hectare întregi de pădure într-o afacere de peste 1 milion de euro. Conform datelor oficiale, s-au tăiat 10.000 de metri cubi de masă lemnoasă. Imaginile prezentate de presa locală din Iaşi şi de mai mulţi activişti de mediu sunt apocaliptice: pădurea Bucium-Dobrovăț, deşi este sit Natura 2000 şi n-ar trebui să poată interveni cineva acolo, aproape că a fost rasă de pe faţa ppe o autorizație de regenerare. Justificarea: copaci de esență tare, stejar, ajunși la vârsta de peste 100 de ani, înlocuiți cu vlăstarele din jur. Fotografiile arată însă cu totul altceva: nici vorbă de vlăstare, s-a ras absolut tot.

În acest răstimp, conform unor declaraţii ale fostei senatoare PNL Mihaela Popa, ministrul Mediului, Costel Alexe, susţine că tăierile s-au făcut legal. Mai mult, colega lui Alexe îl acuză pe acesta că ar face parte din caracatiţa mafiei lemnului „Vă informez că PRIMUL OM căruia i-am trimis pozele şi i-am spus că la Dobrovăţ o pădure dispare sub ochii noştri a fost chiar Costel Alexe. Auzisem că pregătise cătuşele pentru cei care distrug pădurile. Dar am păţit ca în filmul LA PIOVRA... am anunţat pe cineva care, din păcate, a tăcut complice... şi prin mesaje indirecte mi s-a transmis că e ...legal... să tăiem arbori seculari”, a scris pe facebook colega de partid a ministrului Mediului, Costel Alexe.

Prăpădul a fost executat de o firmă obscură din Iaşi, Tera Forest, care aparţine unui taximetrist. Aceasta a obţinut autorizarea de a exploata metrul cub de masă lemnoasă cu 100 de lei, el fiind vândut mai departe, pe piaţa liberă, cu minimum 250 de lei.

Lichidarea pădurii Dobrovăţ pare să fie doar antreul servit de tăietorii de lemne. Conform Reporter de Iaşi, pe 9 aprilie, autorităţile ar urma să aprobe o tăiere de aproape patru ori mai mare: 38.000 de metri de cubi de pădure, într-o afacere cifrată la 15 milioane de lei.

În toată această perioadă, Ministerul Mediului dă asigurări că nu se petrece nimic ilegal şi că se iau măsurile necesare. Conform unui ordin de ministru, Alexe însuşi va putea retrage certificatul de atestare a unei firme exploatatoare, dacă au fost constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate realizate de respectiva firmă sau angajaţii acesteia. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 30 martie. Rămâne de văzut dacă ministrul Mediului va aplica această măsură şi firmelor din reţeaua de tăiere a lemnului din judeţul său natal, Iaşi.