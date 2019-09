Magazinele care vând produse Apple sunt pe plus - Ce creştere economică au avut anul trecut

Reţeaua de magazine iStyle, unicul partener Apple Premium Reseller din România, estimează venituri totale de 45 milioane euro, în creştere cu 17%, de la 37 milioane euro anul trecut, a declarat pentru News.ro Dragoş Vrînceanu, retail manager iStyle România, punând această creştere pe seama seviciilor introduse.

Compania a lansat vineri ultimele modele iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max şi Apple Watch Series 5.

”Anul trecut am avut venituri totale de 37 milioane euro, iar anul acesta estimăm o creştere cu 17%. Această creştere se datorează, în mare parte, serviciilor pe care le-am introdus şi datorită staff-ului spre care ne orientăm şi pe care încercăm să-i instruim”, a declarat pentru News.ro Dragoş Vrînceanu, retail manager iStyle România.

Reţeaua numără zece magazine în România, din care cinci în Bucureşti şi restul în Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi şi Constanţa, plus un magazin online.

”Momentăm nu avem planuri să deschidem magazine noi. Dacă însă vor fi oportunităţi, le vom anunţa. Dar acum nu vizăm un oraş anume”, a adăugat el.

De altfel, iStyle a adus pe piaţa românească iPhone 11 Pro, cel mai puternic şi mai avansat smartphone. Compania a prezentat vineri cele mai noi produse create de Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max şi Apple Watch Series 5.

Cele mai noi modele de iPhone au preţul de pornire de la 3.949 de lei.

Despre iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max, Vrînceanu spune că acestea oferă performanţe avansate pentru utilizatorii care îşi doresc cel mai puternic smartphone, iar noile produse au îndeplinit toate aşteptările pasionaţilor Apple din România.

”Pentru vânzările de iPhone-uri, vizăm o creştere naturală de 15-20% pentru acest an. Are succes, este un produs care se adresează direct nevoilor clientului, are şi o varietate de preţ destul de mare. Există iPhone la 2.500 de lei, există şi la 7.000 de lei. Este un produs destul de variat”, a declarat Dragoş Vrînceanu, fără a preciza la cât s-au ridicat vânzările strict în cazul acestui tip de telefon.

Urmând un trend similar cu cel înregistrat în anii precedenţi, iStyle se aşteaptă ca produsele să fie sold out încă din primul weekend după lansare. Mai mult, în 2019, comparativ cu 2018, numărul precomenzilor a crescut cu 15%, aproximativ 85% dintre acestea îndreptându-se către iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max.

”Prin preluarea iCentre, în luna aprilie, am devenit unic partener comercial Apple din România cu statutul de Apple Premium Reseller. Tot anul acesta am deschis un centru de service de sine stătător, în care avem o echipă de tehnicieni specializaţi pentru a rezolva orice solicitare. Se ştie că brand-ul este pilonul central al modelului nostru de afaceri, dar este foarte important cum reuşim să gestionăm relaţia client-brand-preţ în contextul pieţei”, declară Valeriu Ion, General Manager, iStyle România, Bulgaria şi Ţările Adriatice.

iStyle, parte a Midis Group, este cea mai mare reţea de magazine Apple Premium Reseller din Centrul şi Estul Europei. În România, iStyle este unic partener comercial Apple cu statutul de APR.

Prin intermediul celor 41 de magazine retail şi online la nivel european, iStyle oferă gama completă de Mac, iPad, iPhone, Apple Watch şi Apple TV.