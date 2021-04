Maia Sandu: Dacă Curtea Constituțională aprobă dizolvarea Parlamentului, voi semna decretul

Dacă Înalta Curte Constituțională va spune că s-au întrunirea toate circumstanțelor pentru dizolvarea parlamentului, atunci voi emite decretul de dizolvare a Parlamentului, susține Maia Sandu.

Ce ține de starea de urgență pe care au votat-o anumite forțe politice, vine să amâne puțin dizolvarea Legislativului, dar oricum această dată nu poate fi amânată prea mult: este vorba despre luna aprilie sau luna mai. Declarațiile au fost făcute de președinta țării, Maia Sandu, în cadrul unui interviu pentru g4media.ro

În cadrul interviului, Maia Sandu vorbește despre pașii care urmează să fie întreprinși imediat ce se va expune Curtea Constituțională, privind posibilitatea dizolvării Parlamentului

„Am depus o sesizare la Curtea Constituțională și acum urmează să vedem ce hotărăște. Cred că vom afla pe parcursul lunii aprilie.

În momentul în care Curtea ne dă dreptate cu privire la întrunirea tuturor circumstanțelor pentru dizolvarea parlamentului, atunci voi emite și decretul de dizolvare a Parlamentului.

Starea de urgență, pe care au votat-o anumite forțe politice, vine să amâne puțin dizolvarea parlamentului, dar oricum această dată nu poate fi amânată prea mult: este vorba despre luna aprilie sau luna mai.

Nu mai pot fi oprite, în situația în care Curtea este de acord că sunt întrunite toate condițiile pentru dizolvarea parlamentului, iar noi avem argumente puternice în acest sens, susținute de toți experții constituționali”, a precizat Sandu.

Referitor la instaurarea stării de urgență de către majoritatea parlamentară, Maia Sandu afirmă că a avut s-a făcut cu scopul de a amâna declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

„Evident că această stare de urgență este planificată de cei care au instituit-o cu alte scopuri, nu pentru că-și fac griji pentru cetățeni. Starea de urgență trebuia instituită acum o lună.

Am și o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, unde am formulat propuneri concrete și solicitări către guvern, pentru a elabora un plan, atât pentru introducerea unor măsuri restrictive, cât și pentru compensarea materială a categoriilor afectate de criză. Atunci nu s-a întreprins nimic, am ajuns să avem creșteri îngrijorătoare de infectare și mai ales de decese.

Acum, după ce s-au întrunit condițiile de dizolvare a parlamentului și pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, câteva facțiuni parlamentare au hotărât să folosească situația de urgență pentru a amâna dizolvarea legislativului.

Problema este, însă, că guvernul nu a venit cu nicio măsură concretă în parlament, ci doar cu solicitarea introducerii stării de urgență, fără să explice ce înseamnă acest lucru.

Aștept să văd în următoarele zile care sunt măsurile concrete pe care le întreprinde guvernul, dar și care sunt evoluțiile indicatorilor sanitari și, în funcție de toate acestea, voi lua decizia dacă și când să contest acastă stare de urgență, în cazul în care se va dovedi o decizie falsă”, a spus Maia Sandu.