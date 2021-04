Majestatea Sa Margareta, despre Secţia de pediatrie 2 a SCJU Arad: 'Am văzut un miracol, am văzut ceva exemplar, un model pentru România'

Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, a apreciat joi modul în care s-au finalizat lucrările de renovare la Secţia de pediatrie 2 de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, menţionând că aceasta poate fi un exemplu pentru toată România.

"Am văzut un miracol, am văzut ceva exemplar, un model pentru România, pentru o Secţie de pediatrie. (...) Am vrut să vorbesc puţin despre ceea ce am văzut aici, la Secţia de pediatrie, pentru că este un model de muncă în comunitate, cum oamenii s-au adunat împreună, cum au lucrat împreună. Au fost voluntari, au fost sponsori, toată lumea s-a implicat. Şi acesta este un exemplu pentru ţara noastră că se poate face ceva şi ne dă speranţă. (...) Vieţile vor fi salvate aici şi copiii vor fi fericiţi. Va merge mai bine. Am o speranţă şi pentru ţară - dacă văd aşa ceva din punct de vedere local, să vedem şi de anvergură naţională", a spus Majestatea Sa, potrivit agerpres.ro.

În opinia sa, rezultatul proiectului de renovare este "un succes real".

Majestatea Sa Margareta şi Alteţa Sa Regală Principele Radu s-au aflat joi într-o vizită cu caracter public în municipiul Arad.

Ei au vizitat sediul Filialei Crucii Roşii Române din Arad, unde s-au întâlnit cu reprezentanţii conducerii şi voluntarii filialei.

Majestatea Sa Margareta, care este preşedinte al Crucii Roşii Române, şi Principele Radu au vizitat Secţia pediatrie 2 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, renovată recent.