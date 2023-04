Majoritatea ministerelor au depus planurile de reducere a cheltuielilor bugetare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Dan Cărbunaru a declarat miercuri, la finalul ședinței Executivului, că discuţiile privind planurile ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare vor avea loc după ce vor centralizate toate propunerile, iar procesul de colectare şi evaluare este în derulare. El a adăugat că majoritatea ministerelor au depus deja planurile de reducere a cheltuielilor bugetare şi analiza propunerilor ministerelor va fi derulată la următoarea şedinţă de Guvern, conform news.ro.

„ Am avut o discuţie asemănătoare cu dvs. şi anul trecut, poate cu o lună mai târziu, tot în primăvară, dacă vă amintiţi, la iniţiativa premierului a fost demarat acel proces prin care fiecare minister a întocmit o listă de reduceri de cheltuieli pentru a coborî cheltuielile guvernamentale cu 10%, fără a afecta investiţiile. Desigur, după cum bine ştiţi, primul-ministru a anunţat în această săptămână, nu se pune problema de a ajusta salariile în sistemul bugetar. Aşadar, rămânem în această zonă a nevoii de a reduce cheltuielile publice. Este un demers de cumpătare pe care guvernul l-a gestionat şi anul trecut. Un an complicat, dar care a permis, şi ca urmare a acestor măsuri luate din timp, încă din primăvară, frânarea cheltuielilor publice şi încurajarea investiţiilor. Vă reamintesc că au fost 90 de miliarde de lei, investiţiile alocate de Guvern din bugetul naţional anul trecut; anul acesta sunt peste 110 miliarde de lei. Deci în continuare sunt investiţiile cele care vor dinamiza motorul economic, dar în acelaşi timp, frânând cheltuielile statului, instituţiilor publice, în zone care să nu afecteze nici funcţionarea lor, dar nici implementarea acestor proiecte de investiţii. Vor fi tăieri pe care fiecare minister le va prezenta. Acestea urmează să fie centralizate la nivelul Guvernului şi vi le vom prezenta în momentul în care ele vor fi agregate ca atare şi vă asigurăm că, după modelul anului trecut, şi anul acesta aceste cheltuieli vor fi reduse. E o măsură firească. Astăzi, de dimineaţă, aţi văzut şi comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, care a remarcat faptul că ţara noastră reuşeşte să se înscrie în ţintele de deficit pe care şi le-a asumat, chiar şi în acest an în care avem creşterea de 0,5 procente alocată pentru apărare, adică 2,5% în total din PIB, , într-un context în care avem nevoie de întărirea capacităţilor noastre de apărare, este un lucru... cred că este evident pentru toată lumea, fără ca acest lucru însă să afecteze modul în care se derulează cheltuielile publice. Deci, în următoarele zile, după ce vor fi fost centralizate toate aceste elemente care vin de la ministere, vi le vom prezenta ca atare”, a afirmat Dan Cărbunaru, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.

El a mai spus că acele planuri trebuie depuse de către miniştrii la Secretariatul General al Guvernului şi vor fi discutate după ce vor fi centralizate.

E„ste un proces în derulare. Planurile trebuie depuse la Secretariatul General al Guvernului. Şi discutate după ce sunt centralizate. Deci, cel mai probabil, o discuţie pe baza acestor planuri pe care le întocmesc ministerele va avea loc după ce acest proces de evaluare a lor se va încheia. În această şedinţă nu s-a discutat această chestiune, pentru că ministerele trebuie să le depună înainte să se discute pe seama lor. Ca atare, logic, ele sunt depuse, după ce sunt depuse sunt discutate”, a afirmat acesta.

Chestionat dacă au fost discuţii la nivel macro cu privire la câţi bani ttrebuie economisiţi din cheltuielile statului, în contextul faptului că ministru Adrian Câciu a precizat că au fost încasări mai puţine cu 4,7 miliarde lei, Cărbunaru a răspuns: Am văzut dezbaterile publice create pe seama acestei sume şi bineînţeles, e cunoscută şi poziţia pe care ministrul de finanţe, domnul Adrian Câciu, a exprimat-o în legătură cu problemele generate de încasările la buget”.

„Suma în sine este legată de nevoia de a aşeza o frână pe cheltuielile publice din timp deoarece vă reamintesc, este al doilea an consecutiv în care România a avut un buget aprobat pentru următorul an, înainte ca anul respectiv să fii început, aşa cum se întâmpla din păcate în mulţi alţi ani şi este un motiv în plus pentru Ministerul de Finanţe, pentru Guvernul României să urmărească practic, paşii necesari în implementarea acestui buget. Să ia măsurile necesare pentru a efectua corecţii din timp, tocmai pentru a evita mişcări bruşte, tocmai pentru a evita afectarea unor linii bugetare care sunt necesare pentru funcţionarea statului, pentru funcţionarea programelor de investiţii şi aceasta este logica pentru care reducerea acestor cheltuieli este de acest nivel şi nu se suprapune strict cu nivelul de colectare care trebuie recuperat. De alminteri, săptămâna trecută, chiar domnul ministru de finanţe, tot aici, în sala de briefing, a şi prezentat aceste aspecte, arătând pe de o parte diferenţa destul de mare între volumul bugetului şi această economie de 20 de miliarde de lei, dar şi faptul că, pe lângă reducerea în sine a cheltuielilor publice, este necesară şi o mai bună colectare, tocmai pentru a echilibra, cumva, balanţa în acest context”, a completat Cărbunaru.

Ministrul de Finanţe Adrian Câciu a declarat că măsurile avute în vedere de coaliţie pentru a reduce cheltuielile nu sunt o rectificare bugetară, ci o ordonanţă care să includă măsuri fiscal-bugetare cu scopul de a avea o economie la bugetul de stat de 20 miliarde lei. El a reiterat faptul că nu este vorba de o „gaură la buget”, ci bugetul general consolidat al statului are o valoare de cheltuieli de 608 miliarde, adică acest 20 miliarde lei reprezintă 3,3%.