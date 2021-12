Mănăstirea Lainici, legătura de suflet a Mitropolitului Banatului cu județul Gorj. 'Ioan Selejan a fost trimis de Dumnezeu în Oltenia!'

Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan, a ajuns în atenția mass-media din România, în mod special, acum câțiva ani, fiind apreciat pentru faptele sale. În ultimii trei ani și ceva, Mitropolitul Ioan Selejan a dăruit case mai multor familii din județele pe care le păstorește. Ceea ce puțini știu, este faptul că Ioan Selejan și-a început „cariera” monahală în Gorj, la Mănăstirea Lainici, fiind „omul providențial” care a ctitorit noua biserică monumentală de aici! „Omul providențial pentru Arhiepiscopia Craiovei începând din anii 1980 până în 1994, când a fost instalat ca episcop de Covasna și Harghita, a fost Ioan Selejan, ctitorul principal al noii biserici de la Mănăstirea Lainici!”, spunea prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, autor al volumului „O ctitorie cât o catedrală” (2011). Să încheiem anul cu un articol despre un om cum nu sunt mulți!

Mănăstirea Lainici este unul dintre cele mai cunoscute lăcașe de cult din Oltenia, vizitată annual de zeci de mii de credincioși din România și nu numai. Mănăstirea Lainici sau „Mireasa din Defileu” a mai fost numită și „o treaptă spre Cer ascunsă într-un colț de Rai” și este lăcașul care face legătura între ortodocșii din Oltenia și cei din Ardeal. Se spune că „Lainici” provine din greacă și înseamnă „trecătoare rin munții de piatră”. Mănăstirea Lainici, situată în Defileul Jiului, mai este cunoscută și sub denumirea de „Mireasa din Defileu”, datorită albului în care este văruită noua biserică-catedrală din curtea lăcașului de cult. Cu hramul Izvorul Tămăduirii, noua biserică a mănăstirii a fost construită după 1990 prin râvna părintelui stareț Ioan Selejan, actualmente Mitropolit al Banatului. Astfel, ÎPS Ioan Selejan este ctitor al bisericii celei noi de la Mănăstirea Lainici, conform paginaolteniei.ro.

Începuturile binecuvântate

Părintele Ioan Selejan a fost inginer în construcții și l-a descoperit pe Dumnezeu, decizând că viața monahală este cea care i se potrivește. „Trimis de Dumnezeu prin anii 1980 în Oltenia, tânărul inginer Ioan Selejan îi intră la inimă Mitropolitului Nestor Vornicescu, care îl angajează ca inginer în cadrul Mitropoliei Olteniei și îi dă nobila sarcină de a restaura mai multe mănăstiri. (...) A participat la restaurarea mănăstirilor Tismana, Crasna, Polovragi, Lainici”, scrie prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu în cartea „O ctitorie cât o catedrală. File de istorie la construcția noii biserici de la Mănăstirea Lainici”. În 1990 a fost pusă piatra de temelie a noii biserici de la Lainici. Ioan Selejan absolvise Facultatea de Teologie, fiind deja monah din 1980, de când alesese această cale. Actualul Mitropolit al Banatului a fost stareț al Mănăstirii Lainici în perioada 1990-1994, el fiind cel care a proiectat noua biserică de la Lainici, care este inedită prin planul său architectonic: cuprinde două biserici suprapuse. Biserica de la subsol are ca tematică iconografică viața Bisericii din Catacombe, viața creștinilor din perioada anilor I-313. Ca inginer constructor, Ioan Selejan a acordat o deosebită atenție structurilor de rezistență a bisericii de la Lainici. După ce a fost ales ca Episcop al Episcopiei Covasnei si Harghitei, lucrarile au fost continuate de parintele arhimandrit Stareț Ioachim Pârvulescu. Eruditul călugăr care gospodărește obștea de la Mănăstirea Lainici declara: „Nu putem socoti construcția noii biserici ca o investiție a cuiva, ea are o diversitate foarte mare și tainică de ctitori. La un moment dat, ÎPS Ioan Selejan, când era stareț aici, spunea celor care-l întrebau că principalul ctitor al acestei biserici este măria sa, poporul! Și avea dreptate, căci biserica cea nouă este ctitorită de oameni cu suflet mare din toată țara”. Ioan Selejan a fost hirotonit preot în zi de mare sărbătoare: „Am fost hirotonit diacon, la Mănăstirea Lainici, la 6 august 1990, de sărbătoarea «Schimbarea la Faţă a Domnului», iar în acelaşi an, la 15 august, la sărbătoarea «Adormirea Maicii Domnului», am fost hirotonit preot la Mănăstirea Tismana!”, spunea ÎPS Ioan Selejan. Lucrările de construcţie şi pictură ale bisericii noi de la Lainici au fost finalizate în anul 2010, iar Biserica cea nouă a fost sfințită pe data de 1 mai 2011. Mănăstirea Lainici este un sfânt lăcaș zidit cu dragoste și jertfe și este plin de har duhovnicesc, mereu găsind cuvinte de alinare la călugării viețuitori ai „Miresei din Defileu”. Trebuie amintit și faptul că Mitropolitul Banatului a fost persoana care a intermediat înțelegerea dintre minerii lui Miron Cozma și prim-ministrul din 1999 și care a pus capăt ultimei mineriade.

Mitropolitul faptelor bune

În iarna anului 2014, Ioan Selejan a fost numit Mitropolit al Banatului. Săptămânile trecute, o nouă familie din Timiș a beneficiat de ajutorul Mitropolitului. Astfel, în pragul Crăciunului, o familie din Satchinez a primit o casă din partea Mitropoliei Banatului. Aceasta este cea de-a 14-a familie timişeană care se bucură de o casă nouă oferită de Mitropolia Banatului şi Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei, prin bunăvoința Mitropolitului Ioan SElejan și a altor oameni cu suflet mare. Donaţia a fost făcută, la fel ca de fiecare data în acești ani, în prezenţa Mitropolitului Banatului, ÎPS Ioan, care a mai dăruit familiei lemne de foc, carne şi dulciuri pentru sărbători. „Am cercetat aproape toate satele și am văzut că în Banat, deși este o zonă înstărită, în unele locuri, există multă sărăcie și nevoință”, spunea Mitropolitul Banatului. Om blând, plin de modestie și bunătate, cu o puternică vocație duhovnicească, dornic mereu să ajute semenii, Mitropolitul Ioan Selejan va continua, fără tăgadă, seria faptelor bune!