Maraton de filme pe Netflix în 2021: joacă Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johson sau Idris Elba

Producţii regizate de Jane Campion ("The Power of the Dog"), Paolo Sorrentino ("The Hand of God") şi Adam McKay ("Don't Look Up") se află între peliculele propuse de Netflix anul acesta, relatează News.ro.

Filmele cu zombi ("Army of the Dead"), cowboys ("The Harder They Fall", "Concrete Cowboy") şi poveşti de iubire din liceu (sunt incluse finalurile trilogiilor "To All the Boys" şi "The Kissing Booth") se află în portofoliul companiei în 2021.

De asemenea, vor fi incluse film2ele de groază cu adolescenţi (trilogia "Fear Street", "There's Someone Inside Your House"), adaptăm romane apreciate în filme ("The Woman in the Window", "Munich", "The Last Letter from Your Lover"), dar şi "Red Notice", "Sweet Girl", "Kate" şi, "YES DAY", "Back to the Outback", "Finding 'Ohana".

Netflix va lansa în fiecare săptămână un nou film cu personaje interpretate de unii dintre cei mai apreciaţi actori: Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington şi Octavia Spencer, filme de la regizori recunoscuţi, precum Zack Snyder, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fuqua, Shawn Levy, Robert Pulcini şi Shari Springer Berman, dar şi debuturile regizorale ale lui Halle Berry şi Lin-Manuel Miranda.