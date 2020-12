Marcel Ciolacu anunţă că PSD a decis să NU facă sondaje - 'Klaus Iohannis va fi obligat de Constituţie să desemneze un premier de la PSD'

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, afirmă că speră să fie o prezență cât mai mare la alegerile parlamentare, pentru un Parlament cât se poate de legitim. "Să depășim 50%. Așa ar fi ideal pentru o democrație, să avem o prezență de peste 50%, să avem un Parlament legitim și niște forțe politice legitime", afirmă Ciolacu, într-un interviu pentru stirileprotv.ro.

Liderul PSD dezvăluie că în ultimele săptămâni social-democraţii au decis să nu mai facă niciun sondaj. "Cred că sondajul cel mai bun pentru Partidul Social Democrat și pentru simpatizanți sau membri de partid este cât de des iese președintele Iohannis să susțină PNL-ul. Totdeauna, când iese să susțină PNL-ul, după o gafă a Guvernului, ne arată că iarăși PNL-ul a scăzut în sondaje și lucrul acesta ne motivează", explică Marcel Ciolacu.

Ciolacu se arată convins că PSD va avea cel mai mare număr de parlamentari în viitorul Parlament, ceea ce îi va îndreptăţi pe social-democraţi să revendice funcţia de prim-ministru.

"Conform Constituției, partidul care cei mai mulți parlamentari este invitat primul la Cotroceni, merge cu o propunere de prim-ministru, președintele îl desemnează și acest prim-ministru desemnat are 10 zile să-și creioneze viitorul guvern. Ultima oară s-a întâmplat tot cu Guvernul său, Guvernul Cioloș, aceeași procedură a fost. Președintele a devenit un politruc al PNL-ului și un purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Cine ne oferă ceva e Constituția. Aceste drepturi le avem constituțional. Și eu cred, totuși, consider în continuare că suntem un stat european și președintele va respecta Constituția.

Noi toți trebuie să respectăm legile țării și mai mult Constituția. Dacă vom fi pe primul loc și românii vor considera să ne dea cele mai multe mandate în Parlament, președintele e obligat să desemneze un prim-ministru din partea Partidului Social Democrat. Este posibil să existe o discuție privind nominalizarea. Aici îi dau tot dreptul președintelui de a refuza o anumită nominalizare, deoarece vorbim de cel mai informat om din România, cum este și normal. Președintele este în campanie electorală de un an de zile, nu s-a oprit de la ultima campanie electorală, când a câștigat alegerile", a declarat Ciolacu.

Referitor la eventuali parteneri de guvernare, Ciolacu s-a ferit să dea nume, însă a afirmat că are discuţii cu toţi liderii politici.

"Am discuții cu toți liderii politici cu reprezentare în Parlament, deoarece aceste atribuții le am în fișa postului, ca si președinte al Camerei Deputaților. Este normal și am și discuții politice. Politica înseamnă și negociere, politica înseamnă și proiecte comune, noi avem un program de guvernare. Ce pot să vă asigur, că nu va mai fi o coaliție, de exemplu pentru acces la resursele naționale…Coaliție va fi în jurul unui program de guvernare. Este evident că Partidul Social Democrat și-a schimbat atitudinea, și-a schimbat și membrii.

Am adus cât mai mulți specialiști recunoscuți atât pe plan național cât și internațional în rândul PSD. Aș fi preferat ca în martie președintele să accepte propunerea noastră pentru un guvern de uniune națională. Specialiștii au explicat că în ziua votului nu înseamnă că se răspândește virusul. Am crescut cu 10% de la alegerile europarlamentare. I-am nominalizat pe Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dâncu pentru funcția de premier", a mai declarat preşedintele PSD.