Marcel Ciolacu face apel către putere: să facem un proiect pentru toți românii

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că premierul Florin Cîțu s-a dus degeaba la Bruxelles, asta pentru că Legea bugetului pe anul 2021 nu este aprobată și nu are ce să le prezinte liderilor europeni. Ciolacu îi cere premierului și liderilor puterii să vină la masa discuțiilor și toți factorii politici, dar și reprezentanții societății să inițieze un plan pentru întreaga națiune.

„Cîțu se duce de pomană la Bruxelles! Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget. Nu are nimic. Este o prăpastie uriașă între așteptările liderilor europeni și oferta jalnică a actualei guvernări. Maculatura lor a fost deja respinsă de două ori. De aceea, cer actualului Guvern și coaliției majoritare să vină în fața Parlamentului! Să dezbatem serios Planul Național de Redresare și Reziliență. Să găsim cele mai bune soluții! Împreună! Lideri politici, mediu de afaceri, sindicate, societate civilă! Pentru că este un plan pentru toți românii! România are nevoie de reforme clare și o viziune coerentă de dezvoltare, în care să fie cuprinse toate regiunile țării, cu proceduri clare, transparente de alocare a fondurilor europene.”, scrie Marcel Ciolacu.