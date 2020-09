Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, că și-ar dori ca Gabriela Firea să candideze la parlamentare. „Mi-as dori ca dna Firea sa candideze pentru un post in Parlamentul Romaniei. Consider ca dna Firea trebuie sa fie in linia intai a PSD”, a declarat Marcel Ciolacu.

Inainte sa ajunga primar PSD in Capitala, Gabriela Firea a fost senatoare PSD timp de un mandat.