Marcel Ciolacu: Înțeleg jocul, dar Rareș Bogdan a încălcat o linie roșie!/ Video

Premierul Marcel Ciolacu a explicat că înțelege jocul politic, dar prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a încălcat o linie roșie în momentul în care a dezvăluit discuții din cercul restrâns al liderilor coaliției.

”S-a intamplat un lucru pe care nimeni nu il astepta, am facut un schimb de functie cu Ciuca in momentul pregatit si convenit de partide. Clasa politica si România au intrat intr-o noua etapa de democratie consolidata. Am avut un gentleman agreement cu Ciuca si comunicam foarte des, am vorbit si ieri, ne-am si vazut, Ciuca a facut asta si cand a fost prim-ministru, am avut discutii aproape zilnice. Sunt doua diferente: in PSD e o vanzoleala si se scot sabiile pe masa pana alegem președintele, apoi PSD intra intr-o rigoare si toata lumea se angreneaza cu mic si mare sa impinga lucrurile inainte. In PNL nu prea sunt mari dispute cand se numeste președintele, avand si functia de președinte al României din interiorul PNL, a doua zi incep disputele cum sa il schimbe seara pe președintele ales la pranz! E o diferenta majora intre PSD si PNL de functionare interna. Acele voci care ies dupa sedintele de coalitie sunt pozitionari ale unor lideri PNL in interioriul PNL, nu au legatura cu discutiile si temele din coalitie. Exista o linie rosie, inteleg bine, sunt de la Revolutie in partid si am incercat sa nu ard etapele, dar e o linie rosie, nu folosesti discutii dintr-un cerc restrans, informatii guvernamentale sau decizii care urmeaza sa fie luate, pentru ca trebuie luate, cum e reforma in administrație, sunt jaloane prinse cu care România trebuie impinsa inainte, nu le folosesti ca sa le dai pe surse! Inteleg jocul, dar nu din cercul restrans, de aceea m-am suparat! Bogdan nu e un lider rau, dar trebuie sa invatam sa ne respectam intre noi daca vrei sa fii respectat.”, a declarat Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.