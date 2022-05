Marcel Ciolacu, mesaj de condoleanțe după moartea președintelui Emiratelor Arabe Unite

Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, a transmis, vineri, un mesaj de condoleanţe, după moartea preşedintelui Emiratelor Arabe Unite, şeicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan, la vârsta de 73 de ani.

„Cele mai profunde condoleanțe pentru Emiratele Arabe Unite. Alteța Sa Șeicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan va fi ținut minte pentru modelul său care a dus la modernizarea UAE și transformarea țării într-o putere regională”, scrie Marcel Ciolacu pe Twitter.

Liderul Emiratelor Arabe Unite (EAU), şeicul Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, care a prezidat în ultimele două decenii ascensiunea fulgerătoare a ţării sale pe scena internaţională, a decedat la vârsta de 73 de ani, au anunţat vineri autorităţile, fără a menţiona motivele decesului.



Guvernul EAU a decretat "doliu naţional şi drapelele au fost coborâte în bernă" pentru o perioadă de 40 de zile, a anunţat agenţia de presă oficială a Emiratelor, WAM.



Preşedintele Emiratelor Arabe Unite, care era şi emir de Abu Dhabi, a apărut rar în public după un accident vascular în ianuarie 2014.



Născut în 1948, Khalifa a ajuns la putere în 2004. Este de aşteptat ca defunctul preşedinte al EAU să fie succedat la putere, în calitatea de emir al Abu Dhabi, de fratele său vitreg, prinţul moştenitor Mohammed bin Zayed al-Nayan, scrie Reuters.

My deepest condolences to the United Arab Emirates ????????. His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan will be rememberded for his model that led to the modernization of the #UAE & transformation of the country into a regional powerhouse.