Ciolacu trimite PNL să ia exemplul lui Năstase cu anticipatele: 'Îti creezi in propria tara o criza politica pentru un astfel de joc?'

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică seară la Antena 3 că în România nu-și au rostul alegerile anticipate pentru că nu este o criză politică și i-a taxat pe liberali că sunt dispuși să sacrifice stabilitatea politică a țării pentru un interes de moment care reiese din sondajele de opinie și că PSD în guvernarea Năstase nu a făcut un asemenea joc deși era „pe val”.

„In orice stat democratic, alegeri anticipate se fac atunci cand exista o criza. In acest moment in Romania nu exista o criza, exista un Parlament ales, exista un Presedinte, exista un Guvern. Nu este o criza. In momentul in care nu poti sa investesti un guvern, cum este in Israel, faci anticipate. Care este logica alegerilor anticipate? Eu cred ca totusi dansii incearca sa forteze anticipate in urma unor sondaje de opinie. A incercat si PSD in 2003, dl Nastase, si atunci decizia a fost ca nu e corect sa faci anticipate atunci cand esti tu pe val, ca si partid. Nu e un joc democratic, e un joc de conjuctura. Îti creezi in propria tara o criza politica pentru un astfel de joc?”, a declarat Ciolacu.

Citește și: Prima ciocnire frontală PSD - PNL în Parlament, după instalarea guvernului Orban: Florin Cîțu dă testul moțiunii în Senat, unde PSD are majoritate .