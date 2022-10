Marcel Vela sare iar în ajutorul animalelor: Injecțiile letale au fost interzise la padocul de la Moldova Nouă

Scandal la Moldova Nouă, acolo unde primarul a fost acuzat că eutanasiează câinii fără stăpân. Urmare a acuzațiilor lansate de consilierul județean Ionuț Popovici, primarul Ion Chisălița a anunțat că numai câinii care sunt extrem de bolnavi vor fi eutanasiați.

„Niciodată, de când sunt primar, în acel adăpost nu a fost eutanasiat vreun câine. Mă confrunt, în acest moment, cu o problemă majoră legată de înmulțirea necontralată a patrupedelor, precum și cu abandonul lor la marginea orașului, de către persoane provenite din localităţile limitrofe. Am încercat organizarea unui târg de adoptii, am făcut apel la asociații şi ONG-uri pentru a primi sprijin atât în ceea ce priveşte adopţia, cât şi materialele necesare sterilizării, însă n-am reuşit să găsesc înţelegerea necesară. În aceste condiţii, adăpostul s-a suprapopulat, iar presiunea venită din partea cetățenilor s-a accentuat, în timp ce eu, efectiv, am epuizat toate pârghiile disponibile pentru gestionarea acestei probleme.”, a precizat primarul orașului Moldova Nouă.

Mare iubitor de animale, senatorul Marcel Vela, cel care a înființat Poliția Animalelor pe vremea cât a fost ministru al Afacerilor Interne, a intervenit de urgență. „În rezolvarea situaţiei, un important aport şi-a adus domnul senator de Caraş-Severin, Ion-Marcel Vela, care m-a încredinţat de tot sprijinul dumnealui în găsirea rapidă a unor asociaţii şi ONG-uri de profil care să mă sprijine în gestionarea situaţiei şi găsirea unor soluţii viabile atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru patrupede, astfel încât să nu se ajungă la situaţia eutanasierii câinilor din adăpostul de la Moldova Nouă.”, a subliniat primarul Chisăliță.

Cât despre implicarea lui Ionuț Popovici în problema câinilor de pe malul Dunării, edilul-șef i-a transmis să-și vadă de treaba lui. „Aş dori să-i atrag atenţia domnului consilier judeţean Ionuţ Popovici, în prezent director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, să înceteze a mai transforma o problemă gravă a oraşului şi care afectează viaţa locuitorilor din Moldova Nouă în capital electoral, atâta vreme cât, anterior anului 2020 sau măcar în perioada deţinerii mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, nu s-a implicat absolut deloc în rezolvarea acestor probleme.”, a conchis Chisăliță, conform Express de Banat.