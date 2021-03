Mariana Durleșteanu îl face mincinos pe Dodon: Nu am trădat pe nimeni

Igor Dodon a acuzat-o pe Mariana Durleșteanu că a trădat-o pe Zinaida Greceanîi atunci când și-a anunțat refuzul de a candida la funcția de prim-ministru, în timp ce reprezentanții PSRM se aflau la consultări cu președintele Maia Sandu.

Potrivit liderului PSRM, „un om cumsecade” nu ar fi procedat astfel, transmite Deschide.md.

„Un om cumsecade, în locul ei, în raport cu Zinaida Greceanîi care a promovat-o toată viața, care a semnat pentru înaintare, ar putea spune că nu mai dorește să fie candidat.

Noi am fi convocat atunci ședința Parlamentului, am fi anunțat retragerea candidatului și am fi propus o altă persoană... Este o trădare în raport cu oamenii care au promovat-o”, a declarat Dodon.

Mariana Durleșteanu a venit cu o reacție în care a negat acuzațiile aduse.

„La ce zice domnul Dodon... Nu am trădat pe nimeni și sunt o persoana corectă. Respect mult îi aduc doamnei președinte Greceanîi... Relația omenească nu poate fi schimbată. Minciuna are picioare scurte, domnule Dodon!”, a scris Durleșteanu.