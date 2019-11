Marii producători de carne vin cu alternative vegetariene la burgeri şi cârnaţi

Alternativele vegetariene la burgeri şi cârnaţi se bucură de succes astfel că unii dintre marii producători de carne vor să profite şi ei de această tendinţă, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Cel mai mare producător mondial din sectorul cărnii, JBS, comercializează din vara acestui an în Brazilia un burger din soia care conţine sfeclă, usturoi şi ceapă, iar amestecul seamănă cu carnea tocată.

În SUA, cel mai mare producător de carne, Tyson Foods, a lansat în luna iunie o nouă linie de produse pe bază de plante sau amestec de carne şi legume. Rivalii Hormel Foods, Perdue Farms sau Smithfield au adoptat iniţiative similare.

"Cultura noastră alimentară evoluează rapid. Oamenii manifestă din ce în ce mai multă curiozitate şi interes pentru a încerca surse de proteine alternative apetisante", susţine Bryan Kreske, responsabil de mărci la Hormel Foods.

Indiferent dacă este vorba de o tendinţă de durată sau de o modă efemeră, marile companii din sectorul agroalimentar nu vor să scape această oportunitate şi mizează nu pe cei 5% care sunt vegetarieni ci pe cei 95% care nu sunt.

Marii producători de carne au însă dificultăţi în a juca pe cartea respectului pentru mediul înconjurător sau a protejării animalelor pentru a-şi promova noile produse vegane. Atunci ei folosesc argumentul sănătăţii.

Clienţii noştri "nu doresc foarte mult să îşi diminueze consumul de carne ci să crească ponderea legumelor în alimentaţia lor", susţine la rândul său Eric Christianson, director de marketing la Perdue. Această firmă, cunoscută în special pentru produsele sale din carne de pui, a lansat în luna septembrie nuggets (-aripioare-) care amestecă carnea de pui, varza şi mazăre. Un amestec perfect, susţine Perdue, pentru părinţii care vor să îşi alimenteze copiii cu legume.

Burgerii de soia există deja de mai multe decenii. Însă start-up-uri precum Beyond Meat şi Impossible Burger încearcă să creeze produse care seamănă foarte mult cu gustul, textura şi savoarea cărnii, graţie unor ingrediente precum sfecla. În cursul acestui an start-up-urile au câştigat notorietate după ce produsele lor au ajuns în lanţurile de fast-food, cum este cazul Impossible Burger la Burger King, sau cu debutul spectaculos al Beyond Meat pe Wall Street.

Imediat, marii producători de carne au încercat să profite de această tendinţă. La Hormel, marca Happy Little Plants "a ajuns în mai puţin de 13 săptămâni de la o idee bazată pe conceptul unui consumator care este curios să încerce să mănânce plante la o gamă de produse care sunt viabile din punct de vedere comercial", a spus Bryan Kreske.

Deocamdată, pentru marii producători nici nu se pune problema abandonării activităţii de bază, carnea. Aceasta deşi patronul de la Impossible Burger susţine că obiectivul său este înlocuirea completă a cărnii în sistemul alimentar până în 2035. Provocarea este însă una imensă având în vedere că în sectorul laptelui, de exemplu, băuturile pe bază de plante precum soia sau migdale reprezintă în acest moment doar 13% din vânzări, potrivit celor mai optimiste estimări. Dacă segmentul alternativelor la carne poate deveni unul semnificativ, nu va putea atinge aceeaşi proporţie decât pe termen mediu, apreciază Eric Christianson de la firma Perdue.