Marius Bodea (USR) anunţă că va candida pentru funcţia de primar al Iaşului: Nu mai avem timp de pierdut şi nici timp de experimente pe spatele ieşenilor!

Senatorul USR Marius Bodea a anunţat, luni, pe Facebook, că va candida pentru funcţia de primar al Iaşului, la alegerile locale din 2024, potrivit news.ro.

”Voi candida pentru funcţia de primar al oraşului nostru! Am fost şi sunt aici pentru oraş şi ieşeni. Iaşul modern şi civilizat este proiectul vieţii mele. Este ceea ce mă defineşte, este ceea ce mă ţine în politică. Sunt cel cu şansa reală să câştig împotriva acestei mafii care ne tine oraşul pe loc şi pot să pun lucrurile rapid în ordine. Am fost aici în toţi aceşti ani, cunosc cel mai bine ce au nevoie oamenii din acest oraş, am venit cu soluţii pentru toate marile probleme şi le pot pune în aplicare din prima secundă de mandat. Nu mi-aş ierta niciodată că am părăsit ringul când eram, de fapt, cel mai bine pregătit!”, spune senatorul Bodea.

El precizează că ”oraşul acesta merită dezvoltare pe bune, ieşenii merită mult mai mult”.

”Merităm investiţii mari care să ne facă viaţa mai uşoară şi să ne rămână copiii aici să lucreze, merităm aer curat – nu doar betoane peste spaţii verzi, merităm transparenţă când vine vorba de banii cheltuiţi de Primărie, merităm un transport public de secol 21, aşa cum au marile oraşe în Europa, merităm parcuri noi, merităm un trafic normal, merităm mobilitate, indiferent dacă suntem pietoni sau biciclişti, merităm centre mari şcolare în noile zone rezidenţiale, merităm infrastructură de evenimente, sală de sport, stadion sau bazin olimpic, merităm deschidere şi susţinere pentru mediul de afaceri, merităm reguli clare care se respectă de toată lumea în domeniul urbanismului”, scrie parlamentarul USR.

Potrivit lui Bodea, ”ieşenii merită ca oraşul lor să devină un exemplu de urmat pentru alte administraţii, iar primarul lor trebuie să fie un om de forţă, integru, care a gestionat cu succes în cariera sa proiecte publice mari, care a coordonat echipe mari, care cunoaşte şi ce e bun şi ce trebuie schimbat în administraţie, care să ceară cu fermitate echitate şi bani de la Guvern pentru marile proiecte, care merge la Primărie ştiind ce are de făcut şi cum”.

”Nu mai avem timp de pierdut şi nici timp de experimente pe spatele ieşenilor!”, miai spune Marius Bodea.

Autor:

News.ro