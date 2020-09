Marius Croitoru, după eliminarea FC Botoșani din Liga Europa: 'E cea mai tristă seară din viaţa mea. Nu am ce să le reproşez jucătorilor'

Antrenorul Marius Crotoru a declarat că este cea mai tristă seară din viaţa lui, după ce FC Botoşani a fost eliminată din Liga Europa de formaţia Shkendija din Macedonia.

"Sunt trist, supărat, dar asta e viaţa, trebuie să merg înainte pentru că nu am ce face. Din păcate astăzi nu am putut face mai mult. Îmi pare rău în primul rând pentru băieţi, pentru tot ce înseamnă acest coeficient pentru ţară. Din păcate nu am putut să ajutăm cu nimic din acest punct de vedere. Îmi pare nespus de rău, dar trebuie să mergem mai departe. Nu am fost limpezi în careu, am avut ocazii, nu am dat gol, ce pot să spun mai mult de atât? Băieţii şi-au dorit, nu am ce să le reproşez din punctul ăsta de vedere, au avut atitudine, păcat că au luat gol în minutul 1. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele. E trist, pentru mine cred că este cea mai tristă seară din viaţa mea. Nu vreau să mă gândesc la aşa ceva (n.r. - că s-au gândit la meciul cu Tottenham), am dominat clar, din păcate nu am avut luciditatea necesară în faţa porţii. Am avut ocazii, din păcate nu a fost omul potrivit şi alegerea potrivită la momentul respectiv. Nu am ce să le reproşez din punctul ăsta de vedere. Ştiam că e un moment istoric pentru club şi pentru ei, ca jucărtori, din păcate atât s-a putut. Nu aş vrea să vorbesc la cald (n.r. - despre gol), pentru că nu este genul meu. Dicuţiile pe care le voi avea, le voi avea în interiorul vestiarului. Nu am ce să le reproşez nimic. Am avut (n.r. - penalti). Din păcate arbitrii nu au văzut. Cum şi noi am fost avantajaţi în anumite meciuri, acum şi ei au greşit. Nu ar trebui să fie ăsta nivelul fotbalului românesc, dar în seara asta am dominat clar , din păcate nu am avut luciditatea necesară la momentul oportun. Nu consider că echipa din Macedonia a fost peste mine, niciodată. Am fost net superiori din toate punctele de vedere, din păcate singurul lucru care contează este scorul. Patronul nu poate fi mai supărat ca mine", a declarat Croitoru, la Digi Sport, potrivit news.ro.

Formaţia FC Botoşani a fost eliminată, joi seară, pe teren propriu, de echipa din Macedonia Shkëndija, scor 0-1 (0-1), în turul doi preliminar al Ligii Europa, meci la care botoşănenii au fost în superioritate numerică din minutul 67.

Golul a fost marcat de Ibrahimi, în minutul 2.

De la oaspeţi a fost eliminat Alimi, în minutul 67, după ce a primit al doilea cartonaş galben.