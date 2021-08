Marius Șumudică n-a auzit scandările suporterilor clujeni la adresa sa

Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat că nu a auzit scandările fanilor ardeleni care i-au cerut demisia după înfrângerea cu Steaua Roşie Belgrad.

"Mă aştept la oice, nu ştiu ce să mai cred... Un joc în care chiar am jucat bine, am avut situaţii de a marca, am avut penalti am ratat, asta e, se întâmplă! După care facem acea gafă... Li se dă un penalti care... arbitru englez, în Anglia se întâmplă o grămadă de faze din-astea. Li se dă un penalti din minutul 4, e greu să joci de la 0-1. Eu îmi felicit jucătorii, au făcut un joc bun, am avut ocazii de gol, practic au fost momente în care am dominat o echipă mult mai puternică decât noi. Jucătorii trebuie să ridice capul pentru că au jucat de la egal la egal. Am luat gol dintr-un penalti care s-a dat prea uşor, am ratat un penalti, am ratat o sumedenie de ocazii, practic ei în prima repriză nu au avut nicio ocazie, nu au avut nimic, noi am avut o grămadă şi cred că jucătorul meciului este portarul advers. (n.r. - despre Arlauskis, schimbat la pauză) Joacă cu injecţii şi cu infiltraţii de patru partide. Nu a mai putut, la fiecare meci îşi face injecţii în gleznă. (n.r. - despre faptul că a luat pastile în timpul meciului) Nu am avut nicio problemă, am luat o pastilă pentru stomac, probabil de la stres şi aveam nişte... Rennie. (n.r. - despre meciul cu FCSB) În două zile vine un meci extraordinar de dificil, dara dacă vom juca aşa cum am jucat astăzi, cu siguranţă vom câştiga cu FCSB. Pentru că astăzi am jucat bine, cu o echipă puternică. Da, s-au făcut unele greşeli din partea arbitrului, şi noi am făcut unele greşeli, dar am avut situaţii în care cred că am fost peste Steaua Roşia Belgrad în multe dintre situaţii. Felicit publicul spectator care a încercat să ne susţină şi a fost alături de noi. (n.r. - i se spune că s-a calificat Lincoln) S-au calificat? Incredibil! Să vadă lumea cu cine am jucat. Îi felicit pe cei de la Lincoln dacă au reuşit să se califice! (n.r. - dacă este o atmosferă apăsătoare în vestiar) Foarte apăsătoare, foarte! (n.r. - despre fanii care i-au cerut demisia) Nu am auzit", a declarat Şumudică, la ProX.

Formaţia CFR Cluj a pierdut, joi seară, returul play-off-ului Ligii Europa, scor 1-2, pe teren propriu, cu Steaua Roşie Belgrad. În prima manşă, scorul a fost 4-0, astfel că sârbii s-au impus cu 6-1 la general şi vor juca în grupele Ligii Europa, în timp ce echipa CFR Cluj va evolua în grupele Conference League.

La meciul de la Cluj-Napoca, au marcat: Debeljuh ’34 / Katai ‘5 (penalti), Pavkov ‘53.

În minutul 62, Deac a ratat un penalti.

Tragerea la sorţi a grupelor Conference League va avea loc vineri, de la ora 14.30, la Istanbul.