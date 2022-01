MARȘUL SĂRACILOR!

2022 marcheaza intrarea in a doua faza a resetarii. Asa cum am mai scris, este anul in care foarfeca inflatie - preturi la energie va taia la foc automat din buzunarele oamenilor. In timp ce noi ne-am ocupat cu “boala” si furtul pe achizitii, sefii la lume s-au pregatit pentru faza a doua. In primii doi ani au setat aluatul “noului normal”, din 2022 va incepe sa creasca coca. In caz ca marea masa de imbecili nu au putut sa sesizeze de masca, costul pandemiei este mai mare decat tot ceea ce am vazut in ultimii 50 de ani. Nu o spun eu, o spune Banca Mondiala. Numai amarata Romanie s-a imprumutat 15% din PIB intr-un an jumatate de dansuri rock ale lui Citu si certuri in rafala ale lui Arafat.

Ca sa intelegi exact, in prima faza de resetare statele trebuiau imprumutate masiv pentru ca independenta lor financiara sa coboare abrupt. Odata realizat acest obiectiv, putem trece linistiti la faza a doua in care incepem sa simtim faimoasa saracie. Cresterea inflatiei va determina o crestere a ratelor de dobanda in SUA, si probabil UE, fapt care va impacta costul finantarii pentru statele emergente si sarace. Pe scurt, in prima faza te-am adus la banca sa te imprumuti, in faza a doua te sunam pe fix sa te anuntam ca ai de plata mai mult. De exemplu, Romania a depasit cu aproape 10% capacitatea de autofinantare a economiei, cu alte cuvinte suntem dependenti de finantarile externe, adica de Occident. Guvernarea de dreapta ne-a aratat inca o data ca liberalismul de tip romanesc inseamna doar prostie, furt si tradare. Evident, ca nimeni nu va plati, ar fi si culmea sa avem dosare pe furtul de miliarde de euro din achizitii.

In alta ordine de idei, Banca Mondiala ne-a anuntat ca ultimele doua decenii de convergenta a statelor emergente s-au incheiat si va urma o perioada in care inegalitatea dintre state va creste. Serios? Adica saracii vor saraci dupa ce au cumparat ventilatoare si masti de toti banii, in timp ce bogatii vor continua sa se dezvolte? Incredibil ce perspicace si utila este Banca Mondiala cateodata.

Pe de alta parte, OMS ne-a anuntat ca nu trebuie sa ne relaxam inca, pentru ca nu putem spune ca am trecut la endemie, pana cand circulatia virusului si valurile nu vor putea deveni predictibile. Pana cele doua elemente nu vor putea fi anticipate cu adevarat, nu putem declara ca am intrat in endemie. Pe scurt, mai stam in joc de glezna ca prea ne relaxasem brusc, crezand ca mucii de acum sunt de gripa in loc de calache. Ne vor anunta marii specialisti OMS cand mucul este iarasi de gripa ca in 2019, deocamdata ramanem in razboi.

Marsul saracilor incepe cu 2022 si va continua pentru cativa ani. Faza a doua a resetarii va imparti definitiv globul, asa cum am tot explicat, migratia va deveni un lux pentru saraci, in timp ce foamea va fi doar o obisnuinta. Segregarea dintre bogati si saraci va fi evidenta pentru oricine va avea o cantitate minima de neuroni sa inteleaga. Cat despre Romania, nu am reusit in acesti doi ani de guvernare liberala inteleapta decat sa mai batem decat niste cuie in cosciugul in care vom ingropa viitorul copiilor nostri.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App