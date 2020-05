Mass media din China critică afirmaţiile 'demente' ale Washingtonului privind originea noului coronavirus

Televiziunea publică din China a calificat luni drept "demente şi inexacte" ultimele afirmaţii ale secretarului de stat american Mike Pompeo cu privire la originea pandemiei de COVID-19, în sensul că "există un număr semnificativ de dovezi" că noul tip de coronavirus aflat la originea acestei boli ar proveni dintr-un laborator de oraşul chinez Wuhan, relatează AFP potrivit Agerpres.

La rândul său, cotidianul chinez Global Times a publicat un comentariu în care respinge drept "nefondate" alegaţiile venite din partea Washingtonului conform cărora Beijingul ar fi ascuns anvergura epidemiei şi acuză administraţia preşedintelui american Donald Trump că în realitate încearcă să distragă astfel atenţia de la propria sa "incompetenţă", consemnează dpa.Scopul guvernului american este de a da vina pe China pentru pandemie şi a manipula opinia publică pentru a evita să fie acuzat de proastă gestionare a crizei, obiectivul suprem al administraţiei fiind acum ca Trump să câştige alegerile, notează ziarul chinez."Adevărul este că Pompeo nu are nicio dovadă. Dacă Washingtonul are dovezi solide, atunci să-i lase pe cercetători să le examineze şi să le verifice", adaugă Global Times.Premierul canadian Justin Trudeau - a cărui ţară este membră a alianţei de informaţii Cinci ochi (Five Eyes), alături de SUA, Marea Britanie, Australia şi Noua Zeelandă - a indicat în ce-l priveşte să este "prea devreme să se tragă concluzii ferme" legat de plecarea coronavirusului dintr-un laborator chinez, menţionează dpa.Cercetătorii consideră mai probabil ca virusul să fi fost transmis la om de la lilieci, via alt animal, iar săptămâna trecută comunitatea de informaţii a SUA a ajuns la concluzia că virusul nu este creat de om.