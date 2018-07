Măsuri de securitate speciale în Franța, cu ocazia zilei naționale și a finalei Campionatului Mondial de Fotbal

Autorităţile franceze vor desfăşura 110.000 de poliţişti şi jandarmi în Franţa cu ocazia zilei naţionale (14 iulie) şi a finalei Cupei Mondiale la fotbal ce are loc în Rusia, a anunţat vineri ministrul de interne francez Gérard Collomb, potrivit AFP, prelută de agerpres.

''Totul este pregătit pentru ca francezii să poată trăi aceste momente de sărbătoare în linişte, în pofida contextului ameninţării (teroriste), care a rămas la nivel ridicat'', a declarat Collomb într-o conferinţă de presă.El a adăugat, de asemenea, că vor fi gata de intervenţie 44.000 de pompieri.''Este un dispozitiv de amploare excepţională. Nu putem mobiliza mai mult decât ceea ce mobilizăm în acest weekend'', a spus oficialul francez.Ameninţarea teroristă este constantă în Franţa de la începutul lui ianuarie 2015, valul de atentate comise de atunci soldându-se cu 246 de morţi.Numai în Paris şi suburbii vor fi mobilizaţi 12.000 de membri ai forţelor de ordine, în zilele de 13, 14 şi 15 iulie.În acest an mobilizarea masivă de forţe are în vedere şi securitatea în cele 230 de 'fan zone', unde duminică va fi proiectat pe ecrane de mari dimensiuni finala Cupei Mondiale la fotbal, ce va opune echipele Franţei şi Croaţiei. Meciul va fi găzduit de stadionul Lujniki din Moscova.La Paris, victoria echipei Franţei contra Belgiei în semifinalele Cupei Mondiale a fost celebrată pe Bulevardul Champs-Elysées, care a fost închis circulaţiei. Poliţia pariziană a înregistrat doar şapte arestări, pentru infracţiuni uşoare (proiectile lansate asupra forţelor de ordine, furturi, cazuri de vandalism etc.).