Matteo Berrettini se va duela cu Cameron Norrie în finala turneului ATP de la Queen's

Italianul Matteo Berrettini îl va întâlni duminică pe britanicul Cameron Norrie în finala turneului de tenis ATP pe iarbă de la Queen's Club (Londra), dotat cu premii totale de 1.290.135 de euro, transmite AFP.

În semifinale, Berrettini, locul 9 ATP şi cap serie N.1, l-a eliminat pe australianul Alex De Minaur, 6-4, 6-4, iar Norrie, doar locul 41 mondial, a trecut de canadianul Denis Shapovalov, 7-5, 6-3, potrivit agerpres.ro.

Britanicul de 25 de ani va juca a patra finală a carierei sale la simplu, a treia din acest an după cele de la Lyon şi Estoril, ambele pierdute. Berrettini, care are tot 25 de ani, va fi la a treia finală din acest an, după cea câştigată în aprilie la Belgrad şi cea pierdută luna trecută la Masters 1000 de la Madrid.

Queen's serveşte în mod tradiţional drept pregătire pentru Wimbledon, care în acest an începe pe 28 iunie.