Meci incredibil în Portugalia: Belenenses a început meciul cu doar 9 jucători și l-a terminat cu 7

Formaţia Belenenses, cu lotul decimat de infectările cu nou coronavirus, nu a avut să trimită pe teren decât nouă jucători, dintre care doi portari, la partida de sâmbătă, de acasă, cu Benfica Lisabona din etapa a XII-a a campionatului portughez de fotbal.

Până la pauză, Benfica a marcat de şapte ori, prin Kau (a) '1, Seferovici '14 şi 39 (p), Wigl '27, Darwin Nunez '32, '36, 45.

Antrenorul oaspeţilor a făcut toate cele cinci schimbări la pauză, dar meciul nu a mai continuat mult. De la gazde au revenit pe teren doat şapte jucători, iar unul dintre ei, portarul Joao Monteiro, folosit ca fundaş, s-a aşezat pe gazon imediat după fluierul de start al reprizei, astfel că arbitrul Manuel Mota a fost nevoit să fluiere sfârşitul întâlnirii (regulamentul nu permite mai puţin de şapte jucători într-o echipă).

"Fotbalul are inimă doar dacă este competitiv. Fotbalul are inimă doar dacă este cu adevărat sportiv. "Fotbalul are inimă doar atunci când este un exemplu pentru sănătatea publică. Astăzi, fotbalul şi-a pierdut inima", au declarat jucătorii echipei Belnenses, înaintea meciului, potrivit BBC.

"Ce este asta? Sunt oare singurul care nu înţelege de ce jocul nu a fost amânat?", a scris pe Twitter mijlocaşul portughez Bernardo Silva de la Manchester City.

La Belenenses au fost înregistrate 14 cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul jucătorilor şi trei, în cel al staff-ului.

Jocul a fost menţinut în program, pentru că preşedintele celor de la Belenenses, Rui Pedro Soares, nu a cerut reprogramarea lui.

În clasament, Benfica este pe primul loc, cu 31 de puncte, trei puncte şi un meci mai multe decât FC Porto şi Sporting Lisabona, de pe locuril 2-3.

Belenenses ocupă locul 16, antepenultimul, cu 8 puncte.