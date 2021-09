Medaliații de la Jocurile Olimpice de la Tokyo au intrat în posesia mașinilor promise de COSR

Sportivii români care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi-au primit, marţi, maşinile promise de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, într-o festivitate la Casa Olimpică din Capitală, potrivit news.ro.

"În anul 2017 am plecat împreună la un nou drum, într-un nou ciclu olimpic. Am plecat cu mare încredere şi cu speranţă către jocurile olimpice de la Tokyo. Ştiam că va fi dificil, ştiam că suntem în declin, dar împreună cu o nouă echipă, cu oameni experimentaţi, cu tineri plini de energie am început o luptă în care ne-am propus să refacem decalajul faţă de adversarii noştri. Am muncit mult şi am reuşit să oprim declinul în care se afla sportul din România. Am reuşit să fim un pic mai buni decât în 2016, la Rio. Am învăţat multe în această perioadă şi am trecut prin momente dificile, aşa cum a trecut întreaga planetă. Am trecut împreună şi uniţi, pentru că sportul înseamnă echipă, înseamnă unitate. În această perioadă foarte dificilă în care se află omenirea, mai mult ca oricând se vorbeşte de unitate, în toată diversitatea noastră, despre încredere şi împreună, despre echipă şi solidaritate. Noi, cei din COSR, alături de partenerii noştri, cărora le mulţumesc şi cu această ocazie, suntem în sljuba sportivilor din echipa olimpică. Le-am respectat mereu nevoile şi le-am respectat efortul pe care l-au depus în acest an greu, atipic, în care au depăşit bariere greu de imaginat. COSR a fost mereu partener loial şi a sprijinit federaţiile sportive din România. Federaţiile sportive au participat la această misiune olimpică de la calificare şi până la momentul Tokyo 2020, moment care s-a amânat un an. Atunci când toate bazele din România s-au închis, COSR a deschis Complexul Sportiv de la Izvorani şi împreună cu Complexul Sportiv de la Snagov am primit sportivii români care s-au acomodat cu condiţiile de la Tokyo. A fost primul contact cu condiţiile de participare la JO. Jocurile Olimpice au avut loc, deşi puţini oameni credeau. Flacăra speranţei arde. Japonia a oferit lumii speranţă, ne-a arătat că putem fi împreună dacă respectăm regulile, dacă dincolo de a ne respecta unii pe alţii, ne şi ajutăm unii pe alţii. Mulţumesc Japoniei, guvernului nipon, comitetului de organizare, CIO, voluntarilor, COSR şi bineînţeles efortului deosebit al sportivilor noştri. Onoarea, demnitatea, spiritul de echipă şi fair-play-ului de care au dat dovadă sportivii din Team România în competiţie fac din ei veritabile modele ale societăţii noastre. În aceste timpuri, avem nevoie de asemenea modele, avem nevoie de asemenea sportivi minunaţi. Toyota România face parte din familia olimpică şi suntem foarte fericiţi şi vă mulţumim pentru acest lucru. Parteneriatul nu se opreşte în acest moment, continuă până la Paris în 2024 şi ne dorim foarte mult să ajungem la Los Angeles, în 2028. Îi felicit pe sportivi, merită din plin această seară. Meritaţi din plin respectul şi premiile pe care vi le vom oferi în această seară. Veţi merge mai în siguranţă spre Paris, construind un viitor sustenabil împreună cu Toyota România", a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu, într-o conferinţă de presă.

"Doresc să adresez sincere mulţumiri COSR şi Toyota România pentru organizarea unui eveniment atât de fascinant în această seară. Sunt onorat să fiu aici. Transmit cele mai calde felicitări Team România care a participat la Jocurile Olimpice Tokyo-2020. Nu au avut o sarcină uşoară din cauza pandemiei, dar sportivii olimpici, antrenorii, staff-ul tehnic şi COSR s-au unit şi au luptat atât de curajos şi puternic, în special membrii echipelor de canotaj şi scrimă, care au depus eforturi deosebite şi în final au dobândit gloria medaliilor olimpice. Doresc să le transmit întreaga mea admiraţie pentru succesul lor. Anul acesta este unul special pentru România şi Japonia, nu doar doar pentru că echipa României a avut rezultate spectaculoase la JO din Japonia, dar marchează aniversarea a o sută de ani de relaţii diplomatice dintre ţările noastre. Performanţele realizate de Team România în Japonia i-au impresionat enorm pe japonezi, ceea ce a marcat în mod ideal relaţia ţările noastre. Sper ca astfel de schimbruri să ducă la dezvoltarea şi mai mult a legăturilor dintre Japonia şi România în următorii 100 de ani", a afirmat, în limba română, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Hiroshi Ueda, prezent la eveniment.

Medaliaţii au primit maşini Toyota CHR Full Hybrid şi Toyota Corolla Touring Sport Full Hybrid.

Cei 9 sportivi ai Team Romania medaliaţi la JO Tokyo 2020 sunt Simona Radiş, Ancuţa Bodnar- campioane olimpice la dublu vâsle, canotaj; Ana Maria Popescu - vicecampioană olimpică spadă, scrimă; Ciprian Tudosă, Marius Cozmiuc - vicecampioni olimpici la dublu rame, canotaj; Cosmin Pascari, Ştefan Berariu, Mugurel Semciuc şi Mihăiţă Ţigănescu - vicecampioni olimpici patru rame, canotaj.