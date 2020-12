Media - Sebastian Zachmann se alătură echipei de ştiri „Focus” de la Prima TV

Jurnalistul Sebastian Zachmann se alătură, ca senior corespondent pe zona de politic, echipei de ştiri „Focus” de la Prima TV, potrivit news.ro.

Zachmann va acoperi, în calitate de corespondent senior, evenimentele majore din politica românească precum alegeri, congrese, sesiuni parlamentare şi conferinţe de presă de la Cotroceni.

Totodată, el va comenta în jurnalele „Focus” subiectele principale ale zilei şi va participa la realizarea unor materiale complexe pe teme politice, împreună cu ceilalţi reporteri din redacţie.

„N-a fost uşor să pun capăt celei mai lungi relaţii din viaţa mea: cea cu presa scrisă. Timp de 9 ani, am săpat prin subteranele politice şi am scos la lumină decizii care au marcat societatea: de la proiecte de lege cu dedicaţie până la jocuri de culise pentru putere. Am ales să fac un pas înainte în carieră şi să trec în televiziune, iar cel mai potrivit loc e Prima TV, care, la fel ca mine, e la un nou început”, a transmis el, potrivit unui comunicat.

Jurnalistul a adăugat: „Am aceeaşi poftă să aflu primul informaţia şi să o pun în context, astfel încât oamenii să înţeleagă, limpede, ce se ascunde în spatele unor hotărâri politice complicate, care, de fapt, le influenţează viaţa până la detaliu. Vin la Prima TV cu gândul să fac jurnalism de calitate, să rămân obiectiv şi să dezvălui impostura, indiferent de culoarea sa politică. Mi-aş dori ca oamenii care până acum m-au citit în ziar şi pe reţelele sociale să rămână cu ochii pe mine, de această dată pe sticlă. Nu voi mai fi o semnătură, dar voi fi o voce. Noul management al Prima TV mi-a oferit încredere şi un proiect pe termen lung, prin urmare le mulţumesc. Avem un ţel comun: la sfârşitul zilei să fim, împreună, cei mai buni”.

Prima TV face parte din Grupul Clever, dezvoltat de Adrian Tomşa. Grupul Clever este unul dintre cei mai importanţi jucători din piaţa românească, în portofoliul complet al acestuia intrând 11 canale de televiziune (Prima TV, LOOKSPORT+, LOOKSPORT, LOOKSPORT 2, LOOKSPORT 3, LOOK 4K, PROFIT.RO, AGRO TV, CINEMARATON, COMEDY EST, CINE EST) şi 7 site-uri (looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro, profit.ro, primatv.ro, focusprimatv.ro şi servuscluj.ro).